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Суд назначил экспертизу по иску Мизулиной к Лебедеву - РИА Новости, 31.10.2024
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16:13 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/lebedev-1981175480.html
Суд назначил экспертизу по иску Мизулиной к Лебедеву
Суд назначил экспертизу по иску Мизулиной к Лебедеву - РИА Новости, 31.10.2024
Суд назначил экспертизу по иску Мизулиной к Лебедеву
Лефортовский суд Москвы назначил лингво-фоноскопическую экспертизу в рамках рассмотрения иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:13
2024-10-31T16:13
россия
екатерина мизулина
артемий лебедев
лига безопасного интернета
юрий дудь*
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы назначил лингво-фоноскопическую экспертизу в рамках рассмотрения иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации". Сегодня в ходе судебного заседания сторонами были заявлены ходатайства о проведении экспертизы. Делегат Лебедева просил назначить лингвистическую экспертизу, истцы сочли необходимым лингво-фоноскопическую. Разница состоит в том, что последнее исследование предполагает изучение не только текста высказываний, но и фонетической формы, то есть речевых интонаций, пауз. "Ходатайство удовлетворить, назначить лингво-фоноскопическую экспертизу", - вынесла решение судья Светлана Федюнина. Суд также приостановил производство по делу до получения результатов экспертизы, так как этот процесс может занять как минимум полтора месяца. Исследование поручено провести Российскому федеральному центру судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Минюсте РФ. Перед экспертами, среди прочего, будут поставлены вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме – утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д. Примечательно, что оплату экспертизы суд поручил стороне ответчиков, хотя фактически удовлетворил именно ходатайство истца. Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. Позднее иск был расширен, теперь он касается пяти высказываний Лебедева о Мизулиной и "Лиге", из которых лишь одно - совместно с Дудем*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241019/mizulina-1978909651.html
https://ria.ru/20241012/dud-1977715927.html
https://ria.ru/20240807/mizulina-1964676339.html
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россия, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета, юрий дудь*
Россия, Екатерина Мизулина, Артемий Лебедев, Лига безопасного интернета, Юрий Дудь*
Суд назначил экспертизу по иску Мизулиной к Лебедеву

По иску Мизулиной к Лебедеву и Дудю назначили лингво-фоноскопическую экспертизу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДизайнер Артемий Лебедев
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дизайнер Артемий Лебедев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы назначил лингво-фоноскопическую экспертизу в рамках рассмотрения иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации".
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Мизулина прокомментировала разбирательство с Лебедевым
19 октября, 18:57
Сегодня в ходе судебного заседания сторонами были заявлены ходатайства о проведении экспертизы. Делегат Лебедева просил назначить лингвистическую экспертизу, истцы сочли необходимым лингво-фоноскопическую. Разница состоит в том, что последнее исследование предполагает изучение не только текста высказываний, но и фонетической формы, то есть речевых интонаций, пауз.
"Ходатайство удовлетворить, назначить лингво-фоноскопическую экспертизу", - вынесла решение судья Светлана Федюнина.
Суд также приостановил производство по делу до получения результатов экспертизы, так как этот процесс может занять как минимум полтора месяца.
Исследование поручено провести Российскому федеральному центру судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Минюсте РФ. Перед экспертами, среди прочего, будут поставлены вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме – утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д.
Юрий Дудь (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Суд вернул в прокуратуру дело на Дудя* из-за недочетов
12 октября, 09:32
Примечательно, что оплату экспертизы суд поручил стороне ответчиков, хотя фактически удовлетворил именно ходатайство истца.
Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
Позднее иск был расширен, теперь он касается пяти высказываний Лебедева о Мизулиной и "Лиге", из которых лишь одно - совместно с Дудем*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Мизулина не приняла извинения Лебедева
7 августа, 15:41
 
РоссияЕкатерина МизулинаАртемий ЛебедевЛига безопасного интернетаЮрий Дудь*
 
 
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