https://ria.ru/20241031/lebedev-1981175480.html

Суд назначил экспертизу по иску Мизулиной к Лебедеву

Суд назначил экспертизу по иску Мизулиной к Лебедеву - РИА Новости, 31.10.2024

Суд назначил экспертизу по иску Мизулиной к Лебедеву

Лефортовский суд Москвы назначил лингво-фоноскопическую экспертизу в рамках рассмотрения иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:13

2024-10-31T16:13

2024-10-31T16:13

россия

екатерина мизулина

артемий лебедев

лига безопасного интернета

юрий дудь*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859478499_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_c1f3a9ef17a39a185bfbc615c79155f1.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы назначил лингво-фоноскопическую экспертизу в рамках рассмотрения иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации". Сегодня в ходе судебного заседания сторонами были заявлены ходатайства о проведении экспертизы. Делегат Лебедева просил назначить лингвистическую экспертизу, истцы сочли необходимым лингво-фоноскопическую. Разница состоит в том, что последнее исследование предполагает изучение не только текста высказываний, но и фонетической формы, то есть речевых интонаций, пауз. "Ходатайство удовлетворить, назначить лингво-фоноскопическую экспертизу", - вынесла решение судья Светлана Федюнина. Суд также приостановил производство по делу до получения результатов экспертизы, так как этот процесс может занять как минимум полтора месяца. Исследование поручено провести Российскому федеральному центру судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Минюсте РФ. Перед экспертами, среди прочего, будут поставлены вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме – утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д. Примечательно, что оплату экспертизы суд поручил стороне ответчиков, хотя фактически удовлетворил именно ходатайство истца. Дудь* 1 августа разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. Позднее иск был расширен, теперь он касается пяти высказываний Лебедева о Мизулиной и "Лиге", из которых лишь одно - совместно с Дудем*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241019/mizulina-1978909651.html

https://ria.ru/20241012/dud-1977715927.html

https://ria.ru/20240807/mizulina-1964676339.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета, юрий дудь*