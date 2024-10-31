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Требование Зеленского о "Томагавках" вызвало оторопь в США, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2024
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14:09 31.10.2024 (обновлено: 17:41 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/lavrov-1981145819.html
Требование Зеленского о "Томагавках" вызвало оторопь в США, заявил Лавров
Требование Зеленского о "Томагавках" вызвало оторопь в США, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2024
Требование Зеленского о "Томагавках" вызвало оторопь в США, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров выступил по итогам Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, коснувшись конфликта на Украине,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:09
2024-10-31T17:41
сша
россия
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
украина
дмитрий песков
верховная рада украины
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил по итогам Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, коснувшись конфликта на Украине, взаимоотношений с партнерами и попыток Запада насадить свою волю в Евразии.Основные заявления министра:То, что его требование &quot;Томагавков&quot; вызвало оторопь в Вашингтоне, — это нам известно.Статья 1 Устава ООН требует уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. На это грубейшее нарушение Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, сказал бы даже, тупую &quot;формулу мира&quot;, взывающую к капитуляции России. Пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический &quot;план победы&quot;.Гадать бессмысленно. &quot;Вничью&quot; — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности. &quot;Вничью&quot;, мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе.&quot;Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне&quot;.Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в столице Белоруссии с 31 октября по 1 ноября. На ней ожидается около 600 участников из примерно 45 стран. В МИД республики назвали целью форума откровенную и инклюзивную дискуссию о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникации между ними.
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сша, россия, в мире, сергей лавров, владимир зеленский, украина, дмитрий песков, верховная рада украины, нато, вооруженные силы украины
США, Россия, В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, НАТО, Вооруженные силы Украины
Требование Зеленского о "Томагавках" вызвало оторопь в США, заявил Лавров

Лавров: РФ известно, что просьба Зеленского о "Томагавках" вызвала оторопь в США

© U.S. Navy photo/MCSA Samuel SouvannasonПогрузка ракеты Tomahawk
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© U.S. Navy photo/MCSA Samuel Souvannason
Погрузка ракеты Tomahawk. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил по итогам Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, коснувшись конфликта на Украине, взаимоотношений с партнерами и попыток Запада насадить свою волю в Евразии.
Основные заявления министра:
  • Белоруссия не пригласила Украину для участия в конференции, поскольку киевские власти не хотят говорить ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия;
  • О требовании Владимира Зеленского передать ВСУ американские ракеты "Томагавк":
«

То, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, — это нам известно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • О "формуле мира" и "плане победы" Зеленского:
«

Статья 1 Устава ООН требует уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. На это грубейшее нарушение Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, сказал бы даже, тупую "формулу мира", взывающую к капитуляции России. Пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • О перспективе договориться урегулировать конфликт на Украине "вничью":
«

Гадать бессмысленно. "Вничью" — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности. "Вничью", мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • США и союзники пытаются выдумать предлоги для возобновления военного присутствия в станах Центральной Азии, это создает риски фрагментации континента;
  • Россия приветствует подключение западных стран к формированию новой архитектуры безопасности в Евразии, но диалог должен строиться исключительно на основе равноправия;
  • Россия и Иран в ближайшее время подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве:
«

"Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Сергей Лавров
Глава МИД России
Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в столице Белоруссии с 31 октября по 1 ноября. На ней ожидается около 600 участников из примерно 45 стран. В МИД республики назвали целью форума откровенную и инклюзивную дискуссию о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникации между ними.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы"
30 октября, 15:10
 
СШАРоссияВ миреСергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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