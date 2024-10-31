https://ria.ru/20241031/lavrov-1981145819.html

Требование Зеленского о "Томагавках" вызвало оторопь в США, заявил Лавров

Требование Зеленского о "Томагавках" вызвало оторопь в США, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2024

Требование Зеленского о "Томагавках" вызвало оторопь в США, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров выступил по итогам Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, коснувшись конфликта на Украине,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:09

2024-10-31T14:09

2024-10-31T17:41

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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров выступил по итогам Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, коснувшись конфликта на Украине, взаимоотношений с партнерами и попыток Запада насадить свою волю в Евразии.Основные заявления министра:То, что его требование "Томагавков" вызвало оторопь в Вашингтоне, — это нам известно.Статья 1 Устава ООН требует уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. На это грубейшее нарушение Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, сказал бы даже, тупую "формулу мира", взывающую к капитуляции России. Пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы".Гадать бессмысленно. "Вничью" — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности. "Вничью", мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе."Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне".Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в столице Белоруссии с 31 октября по 1 ноября. На ней ожидается около 600 участников из примерно 45 стран. В МИД республики назвали целью форума откровенную и инклюзивную дискуссию о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникации между ними.

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html

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сша, россия, в мире, сергей лавров, владимир зеленский, украина, дмитрий песков, верховная рада украины, нато, вооруженные силы украины