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Лавров назвал "план победы" Зеленского шизофреническим - РИА Новости, 31.10.2024
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13:02 31.10.2024 (обновлено: 14:09 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/lavrov-1981121363.html
Лавров назвал "план победы" Зеленского шизофреническим
Лавров назвал "план победы" Зеленского шизофреническим - РИА Новости, 31.10.2024
Лавров назвал "план победы" Зеленского шизофреническим
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, резко отозвался о "формула мире" и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:02
2024-10-31T14:09
в мире
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, резко отозвался о "формула мире" и "плане победы" Владимира Зеленского. Лавров напомнил, что на Западе много лет игнорируют дискриминацию русскоязычного населения Украины, последовательный запрет с 2014 года использования русского языка в разных сферах жизни и принятие Верховной радой законопроекта для запрета канонической Украинской православной церкви. "На это грубейшее нарушение устава ООН русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал, тупую "формулу мира" Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы", — сказал глава МИД. По его словам, "формула", "план" и "фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе" не приближают мир в Европе. В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Причем, по информации газеты New York Times, третий пункт подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html
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Лавров о плане победы Зеленского
Лавров назвал "формулу мира" тупой, а "план победы" Зеленского шизофреническим. Выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, он отметил, что "формула", "план" и "фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе" не делают мир в Европе ближе.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, украинская православная церковь, оон
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Украинская православная церковь, ООН
Лавров назвал "план победы" Зеленского шизофреническим

Лавров: "формула мира" Зеленского тупая, а его "план победы" шизофренический

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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, резко отозвался о "формула мире" и "плане победы" Владимира Зеленского.
Лавров напомнил, что на Западе много лет игнорируют дискриминацию русскоязычного населения Украины, последовательный запрет с 2014 года использования русского языка в разных сферах жизни и принятие Верховной радой законопроекта для запрета канонической Украинской православной церкви.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы"
30 октября, 15:10
"На это грубейшее нарушение устава ООН русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал, тупую "формулу мира" Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы", — сказал глава МИД.
По его словам, "формула", "план" и "фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе" не приближают мир в Европе.
В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Причем, по информации газеты New York Times, третий пункт подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
МИД России предостерег партнеров от поддержки "плана победы" Зеленского
21 октября, 04:34
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОУкраинская православная церковьООН
 
 
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