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Лавров назвал "план победы" Зеленского шизофреническим

Лавров назвал "план победы" Зеленского шизофреническим - РИА Новости, 31.10.2024

Лавров назвал "план победы" Зеленского шизофреническим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, резко отозвался о "формула мире" и... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:02

2024-10-31T13:02

2024-10-31T14:09

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сергей лавров

нато

украинская православная церковь

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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, резко отозвался о "формула мире" и "плане победы" Владимира Зеленского. Лавров напомнил, что на Западе много лет игнорируют дискриминацию русскоязычного населения Украины, последовательный запрет с 2014 года использования русского языка в разных сферах жизни и принятие Верховной радой законопроекта для запрета канонической Украинской православной церкви. "На это грубейшее нарушение устава ООН русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал, тупую "формулу мира" Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы", — сказал глава МИД. По его словам, "формула", "план" и "фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе" не приближают мир в Европе. В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Причем, по информации газеты New York Times, третий пункт подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html

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Лавров о плане победы Зеленского Лавров назвал "формулу мира" тупой, а "план победы" Зеленского шизофреническим. Выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, он отметил, что "формула", "план" и "фантазии о членстве подконтрольной Киеву Украины то в НАТО, то в Евросоюзе" не делают мир в Европе ближе. 2024-10-31T13:02 true PT0M42S

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, нато, украинская православная церковь, оон