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Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров
Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2024
Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров
Обновленный договор о партнерстве между Россией и Ираном будет подписан в ближайшее время, значительное внимание в нем уделено вопросам обороны, заявил министр... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:43
2024-10-31T12:43
2024-10-31T12:43
россия
иран
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Обновленный договор о партнерстве между Россией и Ираном будет подписан в ближайшее время, значительное внимание в нем уделено вопросам обороны, заявил министр иностранных дел россии Сергей Лавров. "Серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений станет готовящийся договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Договор готовится к подписанию в ближайшее время. Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне", - сказал он в ходе выступления на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
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россия, иран, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Иран, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров
Лавров: договор о партнерстве России и Ирана будет подписан в ближайшее время