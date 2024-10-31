https://ria.ru/20241031/lavrov-1981114019.html

Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров

Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2024

Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров

Обновленный договор о партнерстве между Россией и Ираном будет подписан в ближайшее время, значительное внимание в нем уделено вопросам обороны, заявил министр... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:43

2024-10-31T12:43

2024-10-31T12:43

россия

иран

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Обновленный договор о партнерстве между Россией и Ираном будет подписан в ближайшее время, значительное внимание в нем уделено вопросам обороны, заявил министр иностранных дел россии Сергей Лавров. "Серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений станет готовящийся договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Договор готовится к подписанию в ближайшее время. Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне", - сказал он в ходе выступления на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

https://ria.ru/20241031/iran-1981037134.html

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россия, иран, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)