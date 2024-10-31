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Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2024
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12:43 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/lavrov-1981114019.html
Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров
Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2024
Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров
Обновленный договор о партнерстве между Россией и Ираном будет подписан в ближайшее время, значительное внимание в нем уделено вопросам обороны, заявил министр... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:43
2024-10-31T12:43
россия
иран
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Обновленный договор о партнерстве между Россией и Ираном будет подписан в ближайшее время, значительное внимание в нем уделено вопросам обороны, заявил министр иностранных дел россии Сергей Лавров. "Серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений станет готовящийся договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Договор готовится к подписанию в ближайшее время. Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне", - сказал он в ходе выступления на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
https://ria.ru/20241031/iran-1981037134.html
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россия, иран, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Иран, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия и Иран подпишут договор в ближайшее время, заявил Лавров

Лавров: договор о партнерстве России и Ирана будет подписан в ближайшее время

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Обновленный договор о партнерстве между Россией и Ираном будет подписан в ближайшее время, значительное внимание в нем уделено вопросам обороны, заявил министр иностранных дел россии Сергей Лавров.
"Серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений станет готовящийся договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Договор готовится к подписанию в ближайшее время. Там будет подтверждено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны и взаимодействию в интересах мира и безопасности на региональном и глобальном уровне", - сказал он в ходе выступления на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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РоссияИранСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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