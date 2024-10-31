https://ria.ru/20241031/lavrov-1981106956.html

Лавров назвал Запад основным источником компьютерных атак

Лавров назвал Запад основным источником компьютерных атак - РИА Новости, 31.10.2024

Лавров назвал Запад основным источником компьютерных атак

Коллективный Запад выступает основным источником вызовов, связанных с компьютерными атаками и распространением дезинформации, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:21

2024-10-31T12:21

2024-10-31T12:21

технологии

россия

сергей лавров

мгимо

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Коллективный Запад выступает основным источником вызовов, связанных с компьютерными атаками и распространением дезинформации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Открывая дополнительные возможности, современные технологии порождают и немалые риски. Они проявляются в росте числа попыток злонамеренного вмешательства в цифровое пространство нашей страны – компьютерных атак, направленных на нанесение ущерба критически важной инфраструктуре, а также распространения дезинформации с целью информационно-психологического воздействия на население. Основным источником подобных вызовов выступает коллективный Запад, поставивший перед собой цель сохранения своей вседозволенности в международном информационном пространстве", - сказал он в видеообращении к организаторам и участникам третьей международной конференции "Цифровые международные отношения 2024", проходящей в МГИМО. Он добавил, что Россия традиционно выступает за создание международно-правового режима регулирования цифровой среды путем заключения юридически обязывающих договоров. "Важной вехой на пути к решению этой задачи стала разработка всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", - отметил он.

https://ria.ru/20241023/zakharova-1979498966.html

https://ria.ru/20241014/roskomnadzor-1977930309.html

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технологии, россия, сергей лавров, мгимо