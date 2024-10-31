https://ria.ru/20241031/kuban-1981123492.html

На Кубани арестовали хозяина тигрицы

На Кубани арестовали хозяина тигрицы - РИА Новости, 31.10.2024

На Кубани арестовали хозяина тигрицы

Житель кубанской станицы Староминской три года без документов содержал тигрицу в хозяйственной пристройке, после жалобы соседей правоохранители изъяли животное, РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:06

2024-10-31T13:06

2024-10-31T13:50

происшествия

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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Житель кубанской станицы Староминской три года без документов содержал тигрицу в хозяйственной пристройке, после жалобы соседей правоохранители изъяли животное, а владельца за сопротивление и попытку сбежать арестовали на четыре дня, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Установлено, что местный житель станицы Староминской приобрел примерно в 2021 году тигрицу и содержал ее как домашнее животное в хозяйственной постройке на территории своего дома. Соседи обратились в правоохранительные органы. "При проведении проверки у собственника тигрицы документов, подтверждающих законность приобретения животного, не оказалось, в связи с чем принято решение об изъятии тигрицы и передаче в специализированное учреждение для дальнейшего ее содержания, поскольку создается угроза безопасности жизни и здоровью людей", - сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства. При этом в момент изъятия тигрицы собственник оказывал сопротивление и пытался вывезти животное на своем автомобиле, чтобы спрятать. Кроме того, во время изъятия он бил тигрицу. Отмечается, что по данному факту собран материал проверки о жестоком обращении с животным. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, тигрица передана в ростовский цирк. "Это временное место до принятия решения по дальнейшему перемещению", - отметили в ведомстве. Там добавили, что собственник тигрицы арестован на четыре дня за сопротивление сотрудникам полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП).

https://ria.ru/20240822/tigritsa-1967709045.html

https://ria.ru/20240718/tigr-1960389939.html

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2024

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происшествия