https://ria.ru/20241031/kuban-1981123492.html
На Кубани арестовали хозяина тигрицы
На Кубани арестовали хозяина тигрицы - РИА Новости, 31.10.2024
На Кубани арестовали хозяина тигрицы
Житель кубанской станицы Староминской три года без документов содержал тигрицу в хозяйственной пристройке, после жалобы соседей правоохранители изъяли животное, РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:06
2024-10-31T13:06
2024-10-31T13:50
происшествия
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КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Житель кубанской станицы Староминской три года без документов содержал тигрицу в хозяйственной пристройке, после жалобы соседей правоохранители изъяли животное, а владельца за сопротивление и попытку сбежать арестовали на четыре дня, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. Установлено, что местный житель станицы Староминской приобрел примерно в 2021 году тигрицу и содержал ее как домашнее животное в хозяйственной постройке на территории своего дома. Соседи обратились в правоохранительные органы. "При проведении проверки у собственника тигрицы документов, подтверждающих законность приобретения животного, не оказалось, в связи с чем принято решение об изъятии тигрицы и передаче в специализированное учреждение для дальнейшего ее содержания, поскольку создается угроза безопасности жизни и здоровью людей", - сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства. При этом в момент изъятия тигрицы собственник оказывал сопротивление и пытался вывезти животное на своем автомобиле, чтобы спрятать. Кроме того, во время изъятия он бил тигрицу. Отмечается, что по данному факту собран материал проверки о жестоком обращении с животным. Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, тигрица передана в ростовский цирк. "Это временное место до принятия решения по дальнейшему перемещению", - отметили в ведомстве. Там добавили, что собственник тигрицы арестован на четыре дня за сопротивление сотрудникам полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП).
https://ria.ru/20240822/tigritsa-1967709045.html
https://ria.ru/20240718/tigr-1960389939.html
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происшествия
На Кубани арестовали хозяина тигрицы
Жителя Кубани, три года содержавшего тигрицу, арестовали за попытку сбежать
КРАСНОДАР, 31 окт - РИА Новости. Житель кубанской станицы Староминской три года без документов содержал тигрицу в хозяйственной пристройке, после жалобы соседей правоохранители изъяли животное, а владельца за сопротивление и попытку сбежать арестовали на четыре дня, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
Установлено, что местный житель станицы Староминской приобрел примерно в 2021 году тигрицу и содержал ее как домашнее животное в хозяйственной постройке на территории своего дома. Соседи обратились в правоохранительные органы.
"При проведении проверки у собственника тигрицы документов, подтверждающих законность приобретения животного, не оказалось, в связи с чем принято решение об изъятии тигрицы и передаче в специализированное учреждение для дальнейшего ее содержания, поскольку создается угроза безопасности жизни и здоровью людей", - сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.
При этом в момент изъятия тигрицы собственник оказывал сопротивление и пытался вывезти животное на своем автомобиле, чтобы спрятать. Кроме того, во время изъятия он бил тигрицу. Отмечается, что по данному факту собран материал проверки о жестоком обращении с животным.
Как уточнили РИА Новости в надзорном ведомстве, тигрица передана в ростовский цирк.
"Это временное место до принятия решения по дальнейшему перемещению", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что собственник тигрицы арестован на четыре дня за сопротивление сотрудникам полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП).