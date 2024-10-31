https://ria.ru/20241031/kuba-1981025807.html
На Кубе из-за урагана "Оскар" погибли восемь человек
На Кубе из-за урагана "Оскар" погибли восемь человек - РИА Новости, 31.10.2024
На Кубе из-за урагана "Оскар" погибли восемь человек
Число погибших из-за урагана "Оскар", который прошел на Кубе десять дней назад, составило 8 человек, два человека пропали без вести и еще двое пострадали,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T01:13
2024-10-31T01:13
2024-10-31T01:13
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МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Число погибших из-за урагана "Оскар", который прошел на Кубе десять дней назад, составило 8 человек, два человека пропали без вести и еще двое пострадали, сообщила служба гражданской защиты Кубы. "В результате воздействия урагана "Оскар" погибли восемь человек и получили ранения двое детей: один шестилетний, другой двенадцатилетний, оба благополучно выздоравливают. Два человека числятся пропавшими", - говорится в сообщении в блоге спасателей в Х. "Оскар" 20 октября пересек восточную оконечность Кубы, причинив серьезный материальный ущерб. Первоначально сообщалось о семи погибших. Ураганный ветер, который достигал 130 километров в час, нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству в восточной части Кубы. Как сообщило издание Cubadebate, на земле оказался почти весь урожай кофе, до 80% банановых деревьев и сотни гектаров томатов.
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в мире, куба
На Кубе из-за урагана "Оскар" погибли восемь человек
На Кубе из-за урагана "Оскар" погибли восемь человек, двое пропали без вести
МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Число погибших из-за урагана "Оскар", который прошел на Кубе десять дней назад, составило 8 человек, два человека пропали без вести и еще двое пострадали, сообщила служба гражданской защиты Кубы.
"В результате воздействия урагана "Оскар" погибли восемь человек и получили ранения двое детей: один шестилетний, другой двенадцатилетний, оба благополучно выздоравливают. Два человека числятся пропавшими", - говорится в сообщении в блоге спасателей в Х.
"Оскар" 20 октября пересек восточную оконечность Кубы, причинив серьезный материальный ущерб. Первоначально сообщалось о семи погибших.
Ураганный ветер, который достигал 130 километров в час, нанес серьезный ущерб сельскому хозяйству в восточной части Кубы. Как сообщило издание Cubadebate, на земле оказался почти весь урожай кофе, до 80% банановых деревьев и сотни гектаров томатов.