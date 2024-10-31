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В Крыму осудили пособников украинских спецслужб - РИА Новости, 31.10.2024
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20:16 31.10.2024 (обновлено: 20:18 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/krym-1981232569.html
В Крыму осудили пособников украинских спецслужб
В Крыму осудили пособников украинских спецслужб - РИА Новости, 31.10.2024
В Крыму осудили пособников украинских спецслужб
Двое пособников украинских спецслужб осуждены за покушение на убийство общественного деятеля из Феодосии на 16 и 10 лет с отбыванием наказания исправительной... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:16
2024-10-31T20:18
специальная военная операция на украине
феодосия
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Двое пособников украинских спецслужб осуждены за покушение на убийство общественного деятеля из Феодосии на 16 и 10 лет с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство общественного деятеля из Феодосии... Приговором суда в соответствии с выполняемой ролью фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что два жителя Феодосии, являющиеся гражданами Украины, признаны виновными "в покушении на убийство человека в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по найму и по мотивам политической ненависти, а также совершении ряда сопутствующих преступлений". Следствием и судом установлено, что что с декабря 2022 по июнь 2023 года украинские спецслужбы через мессенджер склонили жителя Феодосии к сотрудничеству. Чтобы проверить мужчину, кураторы предложили ему поджечь любой автомобиль с символикой буквы "Z", что он и сделал ночью 22 февраля 2023 года. Подчеркивается, что главным заданием фигуранта, который также привлек своего знакомого, стало устранение общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО. За выполнение задания кураторы пообещали один миллион рублей. При первой попытке в июне 2023 года, дистанционно управляемое устройство не сработало. Но в результате повторного покушения вечером 12 июля 2023 года во дворе дома в Феодосии взорвался установленного в кофр мопеда СВУ. В результате три проходившие мимо женщины получили различные травмы. Пособников украинских спецслужб задержали в ходе спецмероприятий сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД России. "В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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феодосия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Феодосия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Общество
В Крыму осудили пособников украинских спецслужб

СК: в Крыму пособники украинских спецслужб получили 16 и 10 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Двое пособников украинских спецслужб осуждены за покушение на убийство общественного деятеля из Феодосии на 16 и 10 лет с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
"В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство общественного деятеля из Феодосии... Приговором суда в соответствии с выполняемой ролью фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что два жителя Феодосии, являющиеся гражданами Украины, признаны виновными "в покушении на убийство человека в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по найму и по мотивам политической ненависти, а также совершении ряда сопутствующих преступлений".
Следствием и судом установлено, что что с декабря 2022 по июнь 2023 года украинские спецслужбы через мессенджер склонили жителя Феодосии к сотрудничеству. Чтобы проверить мужчину, кураторы предложили ему поджечь любой автомобиль с символикой буквы "Z", что он и сделал ночью 22 февраля 2023 года.
Подчеркивается, что главным заданием фигуранта, который также привлек своего знакомого, стало устранение общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО. За выполнение задания кураторы пообещали один миллион рублей. При первой попытке в июне 2023 года, дистанционно управляемое устройство не сработало. Но в результате повторного покушения вечером 12 июля 2023 года во дворе дома в Феодосии взорвался установленного в кофр мопеда СВУ. В результате три проходившие мимо женщины получили различные травмы.
Пособников украинских спецслужб задержали в ходе спецмероприятий сотрудники республиканских управлений ФСБ и МВД России.
"В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеФеодосияРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныОбщество
 
 
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