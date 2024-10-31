https://ria.ru/20241031/kreml-1981099809.html

В Кремле прокомментировали дискуссии о хиджабах в школе

В Кремле прокомментировали дискуссии о хиджабах в школе - РИА Новости, 31.10.2024

В Кремле прокомментировали дискуссии о хиджабах в школе

Кремль не принимает участия в дискуссии о хиджабах в школах, каждый регион реализует свои полномочия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:01

2024-10-31T12:01

2024-10-31T12:01

дмитрий песков

владимирская область

общество

россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кремль не принимает участия в дискуссии о хиджабах в школах, каждый регион реализует свои полномочия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Смотрите, каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участие", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о дискуссии вокруг запрета ношения религиозной одежды в школах Владимирской области.Министерство образования и молодежной политики Владимирской области ранее дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации.

https://ria.ru/20241028/muftiy-1980595718.html

владимирская область

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дмитрий песков, владимирская область, общество, россия