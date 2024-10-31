Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали дискуссии о хиджабах в школе - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/kreml-1981099809.html
В Кремле прокомментировали дискуссии о хиджабах в школе
В Кремле прокомментировали дискуссии о хиджабах в школе - РИА Новости, 31.10.2024
В Кремле прокомментировали дискуссии о хиджабах в школе
Кремль не принимает участия в дискуссии о хиджабах в школах, каждый регион реализует свои полномочия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:01
2024-10-31T12:01
дмитрий песков
владимирская область
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_0:0:3470:1952_1920x0_80_0_0_db956a9661b166b3f53d9e523cf553dd.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кремль не принимает участия в дискуссии о хиджабах в школах, каждый регион реализует свои полномочия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Смотрите, каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участие", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о дискуссии вокруг запрета ношения религиозной одежды в школах Владимирской области.Министерство образования и молодежной политики Владимирской области ранее дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации.
https://ria.ru/20241028/muftiy-1980595718.html
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757500190_631:0:3362:2048_1920x0_80_0_0_880f6c7d4dee3908f652f2d9be338a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, владимирская область, общество, россия
Дмитрий Песков, Владимирская область, Общество, Россия
В Кремле прокомментировали дискуссии о хиджабах в школе

Песков: Кремль не принимает участия в дискуссии о хиджабах в школах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кремль не принимает участия в дискуссии о хиджабах в школах, каждый регион реализует свои полномочия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Смотрите, каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участие", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о дискуссии вокруг запрета ношения религиозной одежды в школах Владимирской области.
Министерство образования и молодежной политики Владимирской области ранее дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников, следует из документа. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации.
Муфтий Чеченской Республики Салах Межиев - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Муфтий Чечни осудил запрет на ношение хиджаба во Владимирской области
28 октября, 21:48
 
Дмитрий ПесковВладимирская областьОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала