Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина украл из магазина ящик пива - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:14 31.10.2024 (обновлено: 08:15 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/krazha-1981045491.html
В Москве мужчина украл из магазина ящик пива
В Москве мужчина украл из магазина ящик пива - РИА Новости, 31.10.2024
В Москве мужчина украл из магазина ящик пива
Житель Москвы украл из "Пятерочки" 24 бутылки пива и был приговорен к 200 часам обязательных работ, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:14
2024-10-31T08:15
происшествия
пятерочка (сеть магазинов)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Житель Москвы украл из "Пятерочки" 24 бутылки пива и был приговорен к 200 часам обязательных работ, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из документа, в апреле 2024 года мужчина зашел вечером в магазин "Пятерочка" и вынес оттуда 24 бутылки пива. Его действия заметил сотрудник магазина и попытался его остановить, но похититель скрылся с места преступления вместе с нелегкой ношей. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления средней тяжести. Он в полном объеме согласился с обвинением и попросил суд вынести приговор без проведения судебного разбирательства, в особом порядке. Признание вины стало смягчающим обстоятельством для подсудимого. Помимо этого, суд учел и то, что у него есть малолетний ребенок. В итоге Чертановский районный суд приговорил мужчину к обязательным работам на 200 часов.
https://ria.ru/20241021/pelmeni-1979189699.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пятерочка (сеть магазинов), москва
Происшествия, Пятерочка (сеть магазинов), Москва
В Москве мужчина украл из магазина ящик пива

Житель Москвы украл из "Пятерочки" ящик пива и получил 200 ч обязательных работ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Житель Москвы украл из "Пятерочки" 24 бутылки пива и был приговорен к 200 часам обязательных работ, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документа, в апреле 2024 года мужчина зашел вечером в магазин "Пятерочка" и вынес оттуда 24 бутылки пива. Его действия заметил сотрудник магазина и попытался его остановить, но похититель скрылся с места преступления вместе с нелегкой ношей.
Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления средней тяжести. Он в полном объеме согласился с обвинением и попросил суд вынести приговор без проведения судебного разбирательства, в особом порядке. Признание вины стало смягчающим обстоятельством для подсудимого. Помимо этого, суд учел и то, что у него есть малолетний ребенок.
В итоге Чертановский районный суд приговорил мужчину к обязательным работам на 200 часов.
Пельмени - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Нижнем Новгороде двое безработных мужчин украли 100 пачек пельменей
21 октября, 19:41
 
ПроисшествияПятерочка (сеть магазинов)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала