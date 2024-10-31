https://ria.ru/20241031/krazha-1981045491.html

В Москве мужчина украл из магазина ящик пива

В Москве мужчина украл из магазина ящик пива - РИА Новости, 31.10.2024

В Москве мужчина украл из магазина ящик пива

Житель Москвы украл из "Пятерочки" 24 бутылки пива и был приговорен к 200 часам обязательных работ, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:14

2024-10-31T08:14

2024-10-31T08:15

происшествия

пятерочка (сеть магазинов)

москва

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Житель Москвы украл из "Пятерочки" 24 бутылки пива и был приговорен к 200 часам обязательных работ, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из документа, в апреле 2024 года мужчина зашел вечером в магазин "Пятерочка" и вынес оттуда 24 бутылки пива. Его действия заметил сотрудник магазина и попытался его остановить, но похититель скрылся с места преступления вместе с нелегкой ношей. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления средней тяжести. Он в полном объеме согласился с обвинением и попросил суд вынести приговор без проведения судебного разбирательства, в особом порядке. Признание вины стало смягчающим обстоятельством для подсудимого. Помимо этого, суд учел и то, что у него есть малолетний ребенок. В итоге Чертановский районный суд приговорил мужчину к обязательным работам на 200 часов.

https://ria.ru/20241021/pelmeni-1979189699.html

москва

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происшествия, пятерочка (сеть магазинов), москва