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В Москве мужчина украл из магазина ящик пива
В Москве мужчина украл из магазина ящик пива - РИА Новости, 31.10.2024
В Москве мужчина украл из магазина ящик пива
Житель Москвы украл из "Пятерочки" 24 бутылки пива и был приговорен к 200 часам обязательных работ, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:14
2024-10-31T08:14
2024-10-31T08:15
происшествия
пятерочка (сеть магазинов)
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Житель Москвы украл из "Пятерочки" 24 бутылки пива и был приговорен к 200 часам обязательных работ, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как следует из документа, в апреле 2024 года мужчина зашел вечером в магазин "Пятерочка" и вынес оттуда 24 бутылки пива. Его действия заметил сотрудник магазина и попытался его остановить, но похититель скрылся с места преступления вместе с нелегкой ношей. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления средней тяжести. Он в полном объеме согласился с обвинением и попросил суд вынести приговор без проведения судебного разбирательства, в особом порядке. Признание вины стало смягчающим обстоятельством для подсудимого. Помимо этого, суд учел и то, что у него есть малолетний ребенок. В итоге Чертановский районный суд приговорил мужчину к обязательным работам на 200 часов.
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происшествия, пятерочка (сеть магазинов), москва
Происшествия, Пятерочка (сеть магазинов), Москва
В Москве мужчина украл из магазина ящик пива
Житель Москвы украл из "Пятерочки" ящик пива и получил 200 ч обязательных работ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Житель Москвы украл из "Пятерочки" 24 бутылки пива и был приговорен к 200 часам обязательных работ, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документа, в апреле 2024 года мужчина зашел вечером в магазин "Пятерочка" и вынес оттуда 24 бутылки пива. Его действия заметил сотрудник магазина и попытался его остановить, но похититель скрылся с места преступления вместе с нелегкой ношей.
Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления средней тяжести. Он в полном объеме согласился с обвинением и попросил суд вынести приговор без проведения судебного разбирательства, в особом порядке. Признание вины стало смягчающим обстоятельством для подсудимого. Помимо этого, суд учел и то, что у него есть малолетний ребенок.
В итоге Чертановский районный суд приговорил мужчину к обязательным работам на 200 часов.