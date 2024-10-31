https://ria.ru/20241031/koreya-1981200890.html

Министр обороны Южной Кореи отверг возможность отправки войск на Украину

Министр обороны Южной Кореи отверг возможность отправки войск на Украину - РИА Новости, 31.10.2024

Министр обороны Южной Кореи отверг возможность отправки войск на Украину

Сеул не рассматривает возможность отправки своих войск на Украину, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:42

2024-10-31T17:42

2024-10-31T17:42

специальная военная операция на украине

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СЕУЛ, 31 окт - РИА Новости. Сеул не рассматривает возможность отправки своих войск на Украину, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. "Говорю прямо: отправка войск (Южной Кореи - ред.) вообще не рассматривается", - заявил министр, слова которого приводит агентство Рёнхап. При этом Ким Ён Хён не стал отрицать проработку южнокорейскими военными и правительством отправки на Украину своей мониторинговой миссии. Однако главной задачей такой миссии, по его словам, будет "не участие в боевых действиях, а подготовка к будущему". Глава минобороны отметил, что в случае якобы присоединения КНДР к боевым действиям на Украине Южная Корея могла бы получить "полезные данные", касающиеся "совместимости российских и северокорейских систем вооружений", что позволило бы стране "хорошо подготовиться к будущим ситуациям". Министр напомнил, что Южная Корея уже направляла свои группы наблюдателей в конфликтные зоны, в том числе во время войны в Ираке. Но обычно срок их командирования составлял 1-2 месяца, а состав группы не превышал 15 человек. По словам Ким Ён Хёна, южнокорейское законодательство предполагает, что министр обороны может самостоятельно принимать решения об отправке за рубеж "небольших групп" военных, необходимость согласования этого вопроса с парламентом существует лишь в случае полноценной отправки войск. К критериям такого решения министр отнес масштаб, сроки и цели военной миссии, заявив, что ранее при направлении военных за рубеж "для продолжительного осуществления боевых задач или подобных им вспомогательных целей" минбороны всегда получало разрешение парламента. Ким Ён Хён также рассказал, что южнокорейская правительственная делегация, направленная в НАТО и на Украину, сейчас "собирает информацию" относительно неподтвержденных сообщений о якобы отправке северокорейских войск в зону украинского конфликта, и после ее комплексного анализа правительство определит "базовое направление" для дальнейших действий. Выступая накануне в ходе заседания Совета Безопасности ООН, постоянный представитель РФ Василий Небензя отметил, что "истерика" вокруг северокорейской темы "удивительным образом совпала" с подписанием Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях. Он напомнил, что западные страны уже более двух лет пытаются склонить Сеул к более активному военно-техническому сотрудничеству с Киевом, и выразил надежду, что у южнокорейских партнеров хватит мудрости не повестись на новую уловку. В то же время он отверг попытки США навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве ее союзниками, в то время как Вашингтон мобилизует весь военный и разведывательный потенциал НАТО для помощи Киеву. Постпред указал, что созывом заседания Совбеза ООН западные страны лишь пытаются "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО на Украину, отметив, что скрыть присутствие натовских солдат и специалистов уже невозможно, и иностранцы "уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ". Новый базовый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, заключенный во время российского-корейского саммита в Пхеньяне в июне этого года, содержит положения о взаимной обороне в случае вооруженного нападения со стороны какого-либо государства или нескольких государств. В ходе недавнего интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - это суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова также подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права.

https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979672476.html

https://ria.ru/20241030/koreya-1980971973.html

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украина, южная корея, вооруженные силы украины, в мире