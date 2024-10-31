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Германия закроет все генеральные консульства Ирана - РИА Новости, 31.10.2024
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16:43 31.10.2024 (обновлено: 17:26 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/konsulstva--1981184524.html
Германия закроет все генеральные консульства Ирана
Германия закроет все генеральные консульства Ирана - РИА Новости, 31.10.2024
Германия закроет все генеральные консульства Ирана
МИД Германии принял решение закрыть все генеральные консульства Ирана на своей территории после казни немецкого гражданина в Исламской республике, сообщило в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:43
2024-10-31T17:26
иран
германия
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МИД Германии принял решение закрыть все генеральные консульства Ирана на своей территории после казни немецкого гражданина в Исламской республике, сообщило в четверг информационное агентство DPA."В ответ на казнь Джамшида Шармахда, имевшего двойное гражданство ФРГ и Ирана, федеральное правительство Германии закрывает все три генеральные консульства Ирана в Германии. Как сообщило министерство иностранных дел, это затронет дипломатические представительства во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене, однако посольство в Берлине останется открытым", - пишет DPA.В феврале Джамшид Шармахд, являвшийся одним из лидеров группировки "Тондар", которая выступает против властей Исламской республики и ратует за восстановление монархии в Иране, был приговорен революционным судом Тегерана к смертной казни по обвинению "в коррупции, измене родине путем планирования и руководства террористическими актами". Позднее агентство Tasnim сообщило об утверждении ему смертного приговора Верховным судом Ирана. Смертный приговор был приведен в исполнение 28 октября.
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иран, германия, в мире, франкфурт-на-майне
Иран, Германия, В мире, Франкфурт-на-Майне
Германия закроет все генеральные консульства Ирана

DPA: ФРГ закроет все генеральные консульства Ирана

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МИД Германии принял решение закрыть все генеральные консульства Ирана на своей территории после казни немецкого гражданина в Исламской республике, сообщило в четверг информационное агентство DPA.
"В ответ на казнь Джамшида Шармахда, имевшего двойное гражданство ФРГ и Ирана, федеральное правительство Германии закрывает все три генеральные консульства Ирана в Германии. Как сообщило министерство иностранных дел, это затронет дипломатические представительства во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене, однако посольство в Берлине останется открытым", - пишет DPA.
В феврале Джамшид Шармахд, являвшийся одним из лидеров группировки "Тондар", которая выступает против властей Исламской республики и ратует за восстановление монархии в Иране, был приговорен революционным судом Тегерана к смертной казни по обвинению "в коррупции, измене родине путем планирования и руководства террористическими актами". Позднее агентство Tasnim сообщило об утверждении ему смертного приговора Верховным судом Ирана. Смертный приговор был приведен в исполнение 28 октября.
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ИранГерманияВ миреФранкфурт-на-Майне
 
 
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