https://ria.ru/20241031/konsulstva--1981184524.html

Германия закроет все генеральные консульства Ирана

Германия закроет все генеральные консульства Ирана - РИА Новости, 31.10.2024

Германия закроет все генеральные консульства Ирана

МИД Германии принял решение закрыть все генеральные консульства Ирана на своей территории после казни немецкого гражданина в Исламской республике, сообщило в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:43

2024-10-31T16:43

2024-10-31T17:26

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. МИД Германии принял решение закрыть все генеральные консульства Ирана на своей территории после казни немецкого гражданина в Исламской республике, сообщило в четверг информационное агентство DPA."В ответ на казнь Джамшида Шармахда, имевшего двойное гражданство ФРГ и Ирана, федеральное правительство Германии закрывает все три генеральные консульства Ирана в Германии. Как сообщило министерство иностранных дел, это затронет дипломатические представительства во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене, однако посольство в Берлине останется открытым", - пишет DPA.В феврале Джамшид Шармахд, являвшийся одним из лидеров группировки "Тондар", которая выступает против властей Исламской республики и ратует за восстановление монархии в Иране, был приговорен революционным судом Тегерана к смертной казни по обвинению "в коррупции, измене родине путем планирования и руководства террористическими актами". Позднее агентство Tasnim сообщило об утверждении ему смертного приговора Верховным судом Ирана. Смертный приговор был приведен в исполнение 28 октября.

https://ria.ru/20240911/iran-1972139522.html

иран

германия

франкфурт-на-майне

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иран, германия, в мире, франкфурт-на-майне