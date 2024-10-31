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Войны и санкции не помогут в урегулировании конфликтов, заявили в КНР
Войны и санкции не помогут в урегулировании конфликтов, заявили в КНР - РИА Новости, 31.10.2024
Войны и санкции не помогут в урегулировании конфликтов, заявили в КНР
Ни войны, ни санкции не могут помочь в урегулировании конфликтов, самым эффективным способом остаются диалог и консультации, заявил в четверг специальный... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:41
2024-10-31T13:41
2024-10-31T13:41
в мире
китай
ли хуэй
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Ни войны, ни санкции не могут помочь в урегулировании конфликтов, самым эффективным способом остаются диалог и консультации, заявил в четверг специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй на II Минской конференции по Евразийской безопасности. "Международная практика в полной мере продемонстрировала, что ни войны, ни санкции не могут быть основным способом урегулирования конфликтов, только диалог и консультации являются наиболее эффективным способом устранения разногласий", - заявил Ли Хуэй. Он добавил, что международное сообщество занять четкую позицию в поддержку все усилий, способствующих мирному урегулированию кризисов.
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в мире, китай, ли хуэй
Войны и санкции не помогут в урегулировании конфликтов, заявили в КНР
Ли Хуэй: ни войны, ни санкции не могут помочь в урегулировании конфликтов
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Ни войны, ни санкции не могут помочь в урегулировании конфликтов, самым эффективным способом остаются диалог и консультации, заявил в четверг специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй на II Минской конференции по Евразийской безопасности.
"Международная практика в полной мере продемонстрировала, что ни войны, ни санкции не могут быть основным способом урегулирования конфликтов, только диалог и консультации являются наиболее эффективным способом устранения разногласий", - заявил Ли Хуэй.
Он добавил, что международное сообщество занять четкую позицию в поддержку все усилий, способствующих мирному урегулированию кризисов.