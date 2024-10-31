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Войны и санкции не помогут в урегулировании конфликтов, заявили в КНР - РИА Новости, 31.10.2024
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13:41 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/knr-1981133845.html
Войны и санкции не помогут в урегулировании конфликтов, заявили в КНР
Войны и санкции не помогут в урегулировании конфликтов, заявили в КНР - РИА Новости, 31.10.2024
Войны и санкции не помогут в урегулировании конфликтов, заявили в КНР
Ни войны, ни санкции не могут помочь в урегулировании конфликтов, самым эффективным способом остаются диалог и консультации, заявил в четверг специальный... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:41
2024-10-31T13:41
в мире
китай
ли хуэй
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Ни войны, ни санкции не могут помочь в урегулировании конфликтов, самым эффективным способом остаются диалог и консультации, заявил в четверг специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй на II Минской конференции по Евразийской безопасности. "Международная практика в полной мере продемонстрировала, что ни войны, ни санкции не могут быть основным способом урегулирования конфликтов, только диалог и консультации являются наиболее эффективным способом устранения разногласий", - заявил Ли Хуэй. Он добавил, что международное сообщество занять четкую позицию в поддержку все усилий, способствующих мирному урегулированию кризисов.
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в мире, китай, ли хуэй
В мире, Китай, Ли Хуэй
Войны и санкции не помогут в урегулировании конфликтов, заявили в КНР

Ли Хуэй: ни войны, ни санкции не могут помочь в урегулировании конфликтов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛи Хуэй
Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Ни войны, ни санкции не могут помочь в урегулировании конфликтов, самым эффективным способом остаются диалог и консультации, заявил в четверг специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй на II Минской конференции по Евразийской безопасности.
"Международная практика в полной мере продемонстрировала, что ни войны, ни санкции не могут быть основным способом урегулирования конфликтов, только диалог и консультации являются наиболее эффективным способом устранения разногласий", - заявил Ли Хуэй.
Он добавил, что международное сообщество занять четкую позицию в поддержку все усилий, способствующих мирному урегулированию кризисов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности
Вчера, 00:26
 
В миреКитайЛи Хуэй
 
 
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