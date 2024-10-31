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Спецпредставитель КНР прокомментировал расширение военных блоков - РИА Новости, 31.10.2024
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13:08 31.10.2024 (обновлено: 13:49 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/knr-1981124143.html
Спецпредставитель КНР прокомментировал расширение военных блоков
Спецпредставитель КНР прокомментировал расширение военных блоков - РИА Новости, 31.10.2024
Спецпредставитель КНР прокомментировал расширение военных блоков
Региональная безопасность не должна обеспечиваться расширением военных блоков, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:08
2024-10-31T13:49
китай
в мире
минск
ли хуэй
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Региональная безопасность не должна обеспечиваться расширением военных блоков, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй."Региональная безопасность не должна быть обеспечена укреплением или расширением военных блоков", - сказал Ли Хуэй, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 31 октября - 1 ноября. Ее целью, как отметили организаторы, стала откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981088051.html
китай
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китай, в мире, минск, ли хуэй
Китай, В мире, Минск, Ли Хуэй
Спецпредставитель КНР прокомментировал расширение военных блоков

Спецпредставитель КНР: безопасность не должна обеспечиваться военными блоками

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСпецпредставитель КНР по делам Евразийского региона
Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона . Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Региональная безопасность не должна обеспечиваться расширением военных блоков, заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
"Региональная безопасность не должна быть обеспечена укреплением или расширением военных блоков", - сказал Ли Хуэй, выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в Минске 31 октября - 1 ноября. Ее целью, как отметили организаторы, стала откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
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