https://ria.ru/20241031/kndr-1981036027.html

Япония заявила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты

Япония заявила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты - РИА Новости, 31.10.2024

Япония заявила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты

Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине в связи с пуском межконтинентальной баллистической ракеты, в настоящее время изучается РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:20

2024-10-31T05:20

2024-10-31T05:20

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пекин

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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине в связи с пуском межконтинентальной баллистической ракеты, в настоящее время изучается вопрос, была ли эта ракета МБР нового типа или нет, заявил генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси. "Этот пуск способствует эскалации напряженности в мире в целом, действия Северной Кореи, включая повторяющиеся пуски ракет, угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мира и являются неприемлемыми. Такие пуски являются нарушением резолюций СБ ООН и представляют серьезную проблему с точки зрения безопасности народа. По дипломатическим каналам через посольство в Пекине мы заявили решительный протест", - сказал Хаяси на пресс-конференции в Токио. Кроме того, он заявил, что в настоящее время идет изучение вопроса, был ли использован новый тип ракеты или нет. "Продолжительность полета ракеты составила 86 минут, а высота – более 7000 километров, в связи с чем (министр обороны) заявил, что это мог быть иной, чем до сих пор, тип ракет. Ракета, пуск которой был осуществлен, была, мы считаем, межконтинентальной баллистической, а был ли это новый тип или нет – это, как и другие детали, в настоящее время анализируется. Исходя из того, что дальность была 1000 километров, а высота 7000 километров, мы считаем, что она была выпущена по навесной траектории", - сказал Хаяси. КНДР провела пуск ракеты, вероятно, по навесной траектории, что означает ее пуск под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты. Она упала в 8.37 (2.37 МСК) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ракета была межконтинентальной баллистической, дальность полета составила 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков. К этому часу информации об ущербе морским и воздушным судам Японии нет. Это 12-й пуск баллистической ракеты в этом году со стороны КНДР.

https://ria.ru/20241031/kndr-1981026968.html

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в мире, япония, пекин, токио, есимаса хаяси, оон