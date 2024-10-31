https://ria.ru/20241031/kndr-1981029931.html
В Японии раскрыли, куда упадет ракета, выпущенная из КНДР
В Японии раскрыли, куда упадет ракета, выпущенная из КНДР - РИА Новости, 31.10.2024
В Японии раскрыли, куда упадет ракета, выпущенная из КНДР
Баллистическая ракета КНДР, предположительно, была запущена по навесной траектории, пока находится в полете, вероятно, она упадет за пределами исключительной... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T02:52
2024-10-31T02:52
2024-10-31T03:06
в мире
япония
кндр (северная корея)
баллистические ракеты
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Баллистическая ракета КНДР, предположительно, была запущена по навесной траектории, пока находится в полете, вероятно, она упадет за пределами исключительной экономической зоны Японии в 8.36 (2.36 мск), сообщило министерство обороны Японии на своей странице в сети Х. "Сегодня примерно в 7.11 (1.11 МСК) Северная Корея произвела пуск, предположительно, по крайней мере одной баллистической ракеты в северо-восточном направлении. В настоящее время она находится в полете… На этот час, предположительно, она упадет за пределами исключительной экономической зоны Японии в 8.36 (2.36)", - говорится в сообщении. Предположительно, ракету выпустили по навесной траектории, что означает ее пуск под вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета.
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япония
кндр (северная корея)
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в мире, япония, кндр (северная корея), баллистические ракеты
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), баллистические ракеты
В Японии раскрыли, куда упадет ракета, выпущенная из КНДР
Минобороны: ракета КНДР, вероятно, упадет за пределами экономической зоны Японии
ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Баллистическая ракета КНДР, предположительно, была запущена по навесной траектории, пока находится в полете, вероятно, она упадет за пределами исключительной экономической зоны Японии в 8.36 (2.36 мск), сообщило министерство обороны Японии на своей странице в сети Х.
"Сегодня примерно в 7.11 (1.11 МСК) Северная Корея произвела пуск, предположительно, по крайней мере одной баллистической ракеты в северо-восточном направлении. В настоящее время она находится в полете… На этот час, предположительно, она упадет за пределами исключительной экономической зоны Японии в 8.36 (2.36)", - говорится в сообщении.
Предположительно, ракету выпустили по навесной траектории, что означает ее пуск под вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета.