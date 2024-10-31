https://ria.ru/20241031/kndr-1981029931.html

В Японии раскрыли, куда упадет ракета, выпущенная из КНДР

В Японии раскрыли, куда упадет ракета, выпущенная из КНДР - РИА Новости, 31.10.2024

В Японии раскрыли, куда упадет ракета, выпущенная из КНДР

Баллистическая ракета КНДР, предположительно, была запущена по навесной траектории, пока находится в полете, вероятно, она упадет за пределами исключительной... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:52

2024-10-31T02:52

2024-10-31T03:06

в мире

япония

кндр (северная корея)

баллистические ракеты

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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Баллистическая ракета КНДР, предположительно, была запущена по навесной траектории, пока находится в полете, вероятно, она упадет за пределами исключительной экономической зоны Японии в 8.36 (2.36 мск), сообщило министерство обороны Японии на своей странице в сети Х. "Сегодня примерно в 7.11 (1.11 МСК) Северная Корея произвела пуск, предположительно, по крайней мере одной баллистической ракеты в северо-восточном направлении. В настоящее время она находится в полете… На этот час, предположительно, она упадет за пределами исключительной экономической зоны Японии в 8.36 (2.36)", - говорится в сообщении. Предположительно, ракету выпустили по навесной траектории, что означает ее пуск под вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета.

https://ria.ru/20241031/kndr-1981026968.html

япония

кндр (северная корея)

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в мире, япония, кндр (северная корея), баллистические ракеты