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В Минобороны Китая обвинили G7 в обострении противоречий на Украине
В Минобороны Китая обвинили G7 в обострении противоречий на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
В Минобороны Китая обвинили G7 в обострении противоречий на Украине
Страны "Большой семерки" постоянно обостряют противоречия в украинском вопросе и пытаются переложить вину на Китай, это очевидно всем в мире, заявил на брифинге РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:55
2024-10-31T12:55
2024-10-31T12:55
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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Страны "Большой семерки" постоянно обостряют противоречия в украинском вопросе и пытаются переложить вину на Китай, это очевидно всем в мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган. Министры обороны стран "Большой семерки" по итогам встречи в Неаполе в середине октября обвинили Китай в том, что он якобы оказывает военную поддержку России и передает ей товары двойного назначения, а также выразили обеспокоенность сотрудничеством РФ и КНР. "Касательно украинского вопроса Китай всегда настаивал на содействии миру и продвижении переговоров, всегда строго контролировал экспорт товаров двойного назначения", - заявил Чжан Сяоган. Он указал, что "G7, напротив, постоянно подливает масло в огонь, обостряя и усугубляя противоречия, "Большая семерка" также пытается переложить вину и ответственность на Китай, это очевидно всем в международном сообществе".
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в мире, китай, россия, неаполь, g7, украина
В мире, Китай, Россия, Неаполь, G7, Украина
В Минобороны Китая обвинили G7 в обострении противоречий на Украине
Минобороны Китая: G7 постоянно обостряет противоречия в украинском вопросе
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Страны "Большой семерки" постоянно обостряют противоречия в украинском вопросе и пытаются переложить вину на Китай, это очевидно всем в мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.
Министры обороны стран "Большой семерки" по итогам встречи в Неаполе
в середине октября обвинили Китай в том, что он якобы оказывает военную поддержку России
и передает ей товары двойного назначения, а также выразили обеспокоенность сотрудничеством РФ и КНР.
"Касательно украинского вопроса Китай всегда настаивал на содействии миру и продвижении переговоров, всегда строго контролировал экспорт товаров двойного назначения", - заявил Чжан Сяоган.
Он указал, что "G7, напротив, постоянно подливает масло в огонь, обостряя и усугубляя противоречия, "Большая семерка" также пытается переложить вину и ответственность на Китай, это очевидно всем в международном сообществе".