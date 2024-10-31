https://ria.ru/20241031/kitay-1981117404.html

В Минобороны Китая обвинили G7 в обострении противоречий на Украине

В Минобороны Китая обвинили G7 в обострении противоречий на Украине - РИА Новости, 31.10.2024

В Минобороны Китая обвинили G7 в обострении противоречий на Украине

Страны "Большой семерки" постоянно обостряют противоречия в украинском вопросе и пытаются переложить вину на Китай, это очевидно всем в мире, заявил на брифинге РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:55

2024-10-31T12:55

2024-10-31T12:55

в мире

китай

россия

неаполь

g7

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Страны "Большой семерки" постоянно обостряют противоречия в украинском вопросе и пытаются переложить вину на Китай, это очевидно всем в мире, заявил на брифинге в четверг официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган. Министры обороны стран "Большой семерки" по итогам встречи в Неаполе в середине октября обвинили Китай в том, что он якобы оказывает военную поддержку России и передает ей товары двойного назначения, а также выразили обеспокоенность сотрудничеством РФ и КНР. "Касательно украинского вопроса Китай всегда настаивал на содействии миру и продвижении переговоров, всегда строго контролировал экспорт товаров двойного назначения", - заявил Чжан Сяоган. Он указал, что "G7, напротив, постоянно подливает масло в огонь, обостряя и усугубляя противоречия, "Большая семерка" также пытается переложить вину и ответственность на Китай, это очевидно всем в международном сообществе".

https://ria.ru/20240617/kitay-1953321689.html

китай

россия

неаполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, неаполь, g7, украина