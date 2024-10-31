https://ria.ru/20241031/kitaj-1981161431.html

Китай запустит акцию по усилению контроля в интернете

Китай запустит акцию по усилению контроля в интернете - РИА Новости, 31.10.2024

Китай запустит акцию по усилению контроля в интернете

Китай запускает двухмесячную акцию по усилению контроля в интернете, она будет касаться информации и оппозиционных настроений, следует из заявления управления... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:09

2024-10-31T15:09

2024-10-31T15:09

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Китай запускает двухмесячную акцию по усилению контроля в интернете, она будет касаться информации и оппозиционных настроений, следует из заявления управления по вопросам киберпространства КНР (CAC), опубликованного в соцсети WeChat в четверг. "Эта специальная акция распространяется на соцсети, короткие видео, прямые трансляции, новости, интернет-торговлю, поисковики, отзывы о покупках…. а также на различные приложения, которые предоставляют контент и услуги в пределах города на основании географического положения", - заявили представители управления. Сообщается, что мероприятие будет проходить в масштабах всей страны на протяжении двух месяцев. CAC будет бороться с контентом, вызывающим враждебность между людьми; оскорблениями и клеветой, которые затрагивают конкретные регионы страны, профессии или группы людей, распространяют экстремизм и дискриминацию, провоцируют оппозиционные настроения. Распространение ложной информации, связанной с местной государственной политикой, фабрикация слухов о катастрофах или авариях, публикация фальшивой информации для привлечения аудитории будет также подлежать контролю со стороны САС. Отмечается, что САС также обратит внимание порнографический контент, посты и видео сексуального характера, а также на интернет отзывы, написанные за деньги. Ранее Китай усилил надзор за использованием ненормативной лексики в киберпространстве, чтобы создать здоровую интернет-среду. В китайском сегменте Интернета установлена масштабная система государственного контроля над информацией, часто называемая "великим файрволом". На сегодняшний день в Китае заблокированы Google, YouTube, WhatsApp, социальные сети X, Facebook*, Instagram* (последние две принадлежат Meta*, признанной в России экстремистской), Clubhouse, Twitch, а также сайты ряда ведущих мировых СМИ.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20240421/bloomberg-1941299248.html

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китай

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технологии, китай, россия, wechat, cac, google