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В Китае обвинили США в искажении формата отношений Москвы и Пекина - РИА Новости, 31.10.2024
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13:27 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/kitaj-1981089581.html
В Китае обвинили США в искажении формата отношений Москвы и Пекина
В Китае обвинили США в искажении формата отношений Москвы и Пекина - РИА Новости, 31.10.2024
В Китае обвинили США в искажении формата отношений Москвы и Пекина
США сознательно искажают формат отношений РФ и КНР, пытаясь ввести международное сообщество в заблуждение, Пекин против этого, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:27
2024-10-31T13:27
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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. США сознательно искажают формат отношений РФ и КНР, пытаясь ввести международное сообщество в заблуждение, Пекин против этого, заявил на брифинге в четверг официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган. Ранее генерал-майор космических сил США Девин Пеппер заявил, что растущее сотрудничество между Россией и Китаем побуждает США считать, что эти две страны сформировали альянс, который, несмотря на отличия, не уступает НАТО. "Соответствующие заявления США умышленно искажают (формат – ред.) китайско-российских отношений и тщетно пытаются ввести в заблуждение международное сообщество, мы выступаем против этого", - заявил он.Чжан Сяоган отметил, что в этом году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, и за эти 75 лет они смогли найти правильный способ сосуществования соседних крупных стран, который основан на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, "создав новую модель отношений между крупными державами, отличающуюся от периода холодной войны".
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в мире, сша, китай, россия, нато
В мире, США, Китай, Россия, НАТО
В Китае обвинили США в искажении формата отношений Москвы и Пекина

Минобороны Китая: США намеренно искажают формат отношений Москвы и Пекина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. США сознательно искажают формат отношений РФ и КНР, пытаясь ввести международное сообщество в заблуждение, Пекин против этого, заявил на брифинге в четверг официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее генерал-майор космических сил США Девин Пеппер заявил, что растущее сотрудничество между Россией и Китаем побуждает США считать, что эти две страны сформировали альянс, который, несмотря на отличия, не уступает НАТО.
"Соответствующие заявления США умышленно искажают (формат – ред.) китайско-российских отношений и тщетно пытаются ввести в заблуждение международное сообщество, мы выступаем против этого", - заявил он.
Чжан Сяоган отметил, что в этом году исполнилось 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, и за эти 75 лет они смогли найти правильный способ сосуществования соседних крупных стран, который основан на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, "создав новую модель отношений между крупными державами, отличающуюся от периода холодной войны".
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
СМИ: США намерены выдвинуть Китаю ультиматум
31 мая, 09:15
 
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