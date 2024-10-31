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Врач назвала снижающий уровень холестерина овощ - РИА Новости, 31.10.2024
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03:29 31.10.2024 (обновлено: 11:59 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/kholesterin-1981031259.html
Врач назвала снижающий уровень холестерина овощ
Врач назвала снижающий уровень холестерина овощ - РИА Новости, 31.10.2024
Врач назвала снижающий уровень холестерина овощ
Витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин, содержится в тыкве, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T03:29
2024-10-31T11:59
общество
московская область (подмосковье)
овощи
здоровье
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин, содержится в тыкве, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. "Тыква — прекрасный продукт, который особенно рекомендован людям с ожирением. Содержит витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин. Также тыква содержит витамин К, который полезен людям с проблемами свертывания крови, помогает профилактировать остеопороз у взрослых, способствует усвоению витамина Д у детей, профилактируя рахит", — рассказала Калошина. Также в нем внушительный запас цинка, который помогает иммунной системе бороться с вирусами, снижает уровень кортизола — гормона стресса, регулирует уровень сахара в крови, помогая от инсулинорезистентности. Употребление тыквы помогает улучшить состояние волос, ногтей и кожи. Врач отметила пользу тыквенного сока, а также порекомендовала запекать овощ с использованием масла, которое лучше добавлять после термообработки, поскольку содержащиеся в тыкве витамины преимущественно жирорастворимые и для их усваивания поможет хорошее, например оливковое, масло. По словам Калошиной, тыкву можно добавлять в выпечку, а также в свежем виде использовать в салатах. А если добавить измельченный овощ в фарш, заменив тыквой часть мяса, это снизит калорийность котлет, придаст им сочность и легкий сладковатый привкус.
https://ria.ru/20241029/belyy_khleb-1980613925.html
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общество, московская область (подмосковье), овощи, здоровье
Общество, Московская область (Подмосковье), овощи, Здоровье
Врач назвала снижающий уровень холестерина овощ

Эндокринолог Калошина: тыква содержит витамин Т, снижающий холестерин

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин, содержится в тыкве, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
"Тыква — прекрасный продукт, который особенно рекомендован людям с ожирением. Содержит витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин. Также тыква содержит витамин К, который полезен людям с проблемами свертывания крови, помогает профилактировать остеопороз у взрослых, способствует усвоению витамина Д у детей, профилактируя рахит", — рассказала Калошина.
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Также в нем внушительный запас цинка, который помогает иммунной системе бороться с вирусами, снижает уровень кортизола — гормона стресса, регулирует уровень сахара в крови, помогая от инсулинорезистентности. Употребление тыквы помогает улучшить состояние волос, ногтей и кожи.
Врач отметила пользу тыквенного сока, а также порекомендовала запекать овощ с использованием масла, которое лучше добавлять после термообработки, поскольку содержащиеся в тыкве витамины преимущественно жирорастворимые и для их усваивания поможет хорошее, например оливковое, масло.
По словам Калошиной, тыкву можно добавлять в выпечку, а также в свежем виде использовать в салатах. А если добавить измельченный овощ в фарш, заменив тыквой часть мяса, это снизит калорийность котлет, придаст им сочность и легкий сладковатый привкус.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)овощиЗдоровье
 
 
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