https://ria.ru/20241031/kholesterin-1981031259.html

Врач назвала снижающий уровень холестерина овощ

Врач назвала снижающий уровень холестерина овощ - РИА Новости, 31.10.2024

Врач назвала снижающий уровень холестерина овощ

Витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин, содержится в тыкве, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T03:29

2024-10-31T03:29

2024-10-31T11:59

общество

московская область (подмосковье)

овощи

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156381/70/1563817003_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_bffbfcee94bcaad9b340e3ccddea373f.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин, содержится в тыкве, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. "Тыква — прекрасный продукт, который особенно рекомендован людям с ожирением. Содержит витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин. Также тыква содержит витамин К, который полезен людям с проблемами свертывания крови, помогает профилактировать остеопороз у взрослых, способствует усвоению витамина Д у детей, профилактируя рахит", — рассказала Калошина. Также в нем внушительный запас цинка, который помогает иммунной системе бороться с вирусами, снижает уровень кортизола — гормона стресса, регулирует уровень сахара в крови, помогая от инсулинорезистентности. Употребление тыквы помогает улучшить состояние волос, ногтей и кожи. Врач отметила пользу тыквенного сока, а также порекомендовала запекать овощ с использованием масла, которое лучше добавлять после термообработки, поскольку содержащиеся в тыкве витамины преимущественно жирорастворимые и для их усваивания поможет хорошее, например оливковое, масло. По словам Калошиной, тыкву можно добавлять в выпечку, а также в свежем виде использовать в салатах. А если добавить измельченный овощ в фарш, заменив тыквой часть мяса, это снизит калорийность котлет, придаст им сочность и легкий сладковатый привкус.

https://ria.ru/20241029/belyy_khleb-1980613925.html

https://ria.ru/20241017/kefira-1978429620.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), овощи, здоровье