https://ria.ru/20241031/kampus-1981225980.html
В будущем тюменском кампусе займутся медицинскими биотехнологиями
В будущем тюменском кампусе займутся медицинскими биотехнологиями - РИА Новости, 31.10.2024
В будущем тюменском кампусе займутся медицинскими биотехнологиями
В межуниверситетском кампусе будет реализована программа "Медицинские биотехнологии", которая сейчас внедряется в Тюменском государственном медицинском... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T19:31
2024-10-31T19:31
2024-10-31T19:31
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ТЮМЕНЬ, 31 окт – РИА Новости. В межуниверситетском кампусе будет реализована программа "Медицинские биотехнологии", которая сейчас внедряется в Тюменском государственном медицинском университете, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Вопрос о развитии данного направления обсуждался в четверг на заседании рабочей группы "Образование" проектного офиса по созданию межвузовского кампуса. "В Тюменском государственном медицинском университете с нового учебного года внедряется программа "Медицинские биотехнологии", которая будет реализована в межуниверситетском кампусе по двум направлениям — безопасность живых систем и технологический инжиниринг", - написал информцентр в своем Тelegram-канале. По словам ректора медуниверситета Ивана Петрова, которые приводятся в сообщении, всего в программе "Медицинские биотехнологии" четыре участника: ИТМО – лидер в области цифрового образования, Санкт-Петербургский медико-фармацевтический университет – биоинженерия, Высшая школа экономики – медицинская информатика и компания "Биокад" - производственная площадка для исследований. "Связка с кампусом будет обеспечена следующим образом: если сейчас ядро этой программы – компания "Биокад", то ядро программы по медицинской биотехнологии мы видим в лабораториях, которые будут в кампусе", - поясняет планы Петров. Заседание состоялось в рамках III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Образовательный ландшафт в медицинском университете: Компетенции, технологии, практики". Программы развития биотехнологий также представили ученые тюменских госуниверситета, индустриального университета и государственного аграрного университета Северного Зауралья. Межуниверситетский кампус в Тюмени создается в рамках национального проекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20241028/dorogi-1980536640.html
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тюменская область, тюмень, биокад
Тюменская область, Тюменская область, Тюмень, Биокад
ТЮМЕНЬ, 31 окт – РИА Новости. В межуниверситетском кампусе будет реализована программа "Медицинские биотехнологии", которая сейчас внедряется в Тюменском государственном медицинском университете, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Вопрос о развитии данного направления обсуждался в четверг на заседании рабочей группы "Образование" проектного офиса по созданию межвузовского кампуса.
"В Тюменском государственном медицинском университете с нового учебного года внедряется программа "Медицинские биотехнологии", которая будет реализована в межуниверситетском кампусе по двум направлениям — безопасность живых систем и технологический инжиниринг", - написал информцентр в своем Тelegram-канале.
По словам ректора медуниверситета Ивана Петрова, которые приводятся в сообщении, всего в программе "Медицинские биотехнологии" четыре участника: ИТМО – лидер в области цифрового образования, Санкт-Петербургский медико-фармацевтический университет – биоинженерия, Высшая школа экономики – медицинская информатика и компания "Биокад
" - производственная площадка для исследований.
"Связка с кампусом будет обеспечена следующим образом: если сейчас ядро этой программы – компания "Биокад", то ядро программы по медицинской биотехнологии мы видим в лабораториях, которые будут в кампусе", - поясняет планы Петров.
Заседание состоялось в рамках III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Образовательный ландшафт в медицинском университете: Компетенции, технологии, практики". Программы развития биотехнологий также представили ученые тюменских госуниверситета, индустриального университета и государственного аграрного университета Северного Зауралья.
Межуниверситетский кампус в Тюмени
создается в рамках национального проекта "Наука и университеты".