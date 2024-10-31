https://ria.ru/20241031/izrail-1981022326.html
СМИ опубликовали проект соглашения о прекращении огня с Ливаном
СМИ опубликовали проект соглашения о прекращении огня с Ливаном - РИА Новости, 31.10.2024
СМИ опубликовали проект соглашения о прекращении огня с Ливаном
Израильская государственная телерадиокомпания Kan в среду вечером опубликовала проект соглашения о прекращении огня с Ливаном, согласно которому юг Ливана будет РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T00:17
2024-10-31T00:17
2024-10-31T01:08
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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Израильская государственная телерадиокомпания Kan в среду вечером опубликовала проект соглашения о прекращении огня с Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня. Согласно проекту соглашения, с момента его подписания должно обеспечиваться полное прекращения огня между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ливанским шиитским движением "Хезболла". Перемирие начнется с периода в 60 дней, в ходе которого армия Ливана и Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) должны обеспечить полное разоружение и демонтаж инфраструктуры "Хезболла" к югу от реки Литани и гарантировать отсутствие каких-либо вооруженный формирований на этой территории. Израиль со своей стороны должен за семь дней вывести подразделения ЦАХАЛ из южного Ливана. Вывод будет осуществляться под контролем США и еще одной страны, говорится в документе. Проект соглашения предполагает, что через определенное количество дней, которое будет определено позднее, после прекращения огня, армия Ливана развернет свои силы на всех наземных, воздушных и морских пограничных переходах. Отмечается, что в соответствии с резолюцией СБ ООН 1701 от 2006 года и в целях предотвращения перевооружения различных группировок, правительство Ливана будет полностью контролировать любой ввоз оружия в страну или его производство внутри страны. Правительство Ливана предоставит ливанским силам безопасности необходимые полномочия для реализации этого положения. По истечении 60 дней Израиль и Ливан проведут непрямые переговоры через США о полном выполнении резолюции 1701 СБ ООН и урегулировании пограничных споров. Будет также создан новый Международный механизм мониторинга и обеспечения соблюдения прекращения огня (Monitoring and Enforcement Mechanism, IMEM). В документе подчеркивается, что Израиль и Ливан имеют право действовать в целях самообороны в случае необходимости. Отдельно подчеркивается, что Израиль сохраняет право защищаться от возникающих угроз, если ливанское правительство не сможет предотвратить угрозу со своей территории, включая производство, хранение и транспортировку тяжелых вооружений, ракет и прочих современных видов вооружений. По данным Kan, проект документа уже был представлен политическому эшелону в Израиле, а в четверг ожидается визит в Израиль советника президента США Амоса Хохштейна и координатора американской администрации по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка для обсуждения прекращения огня с Ливаном.
https://ria.ru/20241030/iran-1980833612.html
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в мире, ливан, израиль, сша, оон, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, США, ООН, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ опубликовали проект соглашения о прекращении огня с Ливаном
Kan опубликовал проект соглашения о прекращении огня с Ливаном
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Израильская государственная телерадиокомпания Kan в среду вечером опубликовала проект соглашения о прекращении огня с Ливаном, согласно которому юг Ливана будет контролироваться исключительно вооруженными силами страны и миротворцами ООН в соответствии с резолюцией 1701, а Израиль полностью выведет свои войска из Ливана в течение семи дней после прекращения огня.
Согласно проекту соглашения, с момента его подписания должно обеспечиваться полное прекращения огня между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ)
и ливанским шиитским движением "Хезболла
". Перемирие начнется с периода в 60 дней, в ходе которого армия Ливана и Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) должны обеспечить полное разоружение и демонтаж инфраструктуры "Хезболла" к югу от реки Литани и гарантировать отсутствие каких-либо вооруженный формирований на этой территории.
Израиль со своей стороны должен за семь дней вывести подразделения ЦАХАЛ из южного Ливана. Вывод будет осуществляться под контролем США
и еще одной страны, говорится в документе.
Проект соглашения предполагает, что через определенное количество дней, которое будет определено позднее, после прекращения огня, армия Ливана развернет свои силы на всех наземных, воздушных и морских пограничных переходах. Отмечается, что в соответствии с резолюцией СБ ООН 1701 от 2006 года и в целях предотвращения перевооружения различных группировок, правительство Ливана будет полностью контролировать любой ввоз оружия в страну или его производство внутри страны. Правительство Ливана предоставит ливанским силам безопасности необходимые полномочия для реализации этого положения.
По истечении 60 дней Израиль и Ливан проведут непрямые переговоры через США о полном выполнении резолюции 1701 СБ ООН и урегулировании пограничных споров. Будет также создан новый Международный механизм мониторинга и обеспечения соблюдения прекращения огня (Monitoring and Enforcement Mechanism, IMEM).
В документе подчеркивается, что Израиль и Ливан имеют право действовать в целях самообороны в случае необходимости. Отдельно подчеркивается, что Израиль сохраняет право защищаться от возникающих угроз, если ливанское правительство не сможет предотвратить угрозу со своей территории, включая производство, хранение и транспортировку тяжелых вооружений, ракет и прочих современных видов вооружений.
По данным Kan, проект документа уже был представлен политическому эшелону в Израиле, а в четверг ожидается визит в Израиль советника президента США Амоса Хохштейна
и координатора американской администрации по Ближнему Востоку
и Северной Африке Бретта Макгерка
для обсуждения прекращения огня с Ливаном.