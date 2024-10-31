https://ria.ru/20241031/issledovanie-1981060239.html

Исследование: средний чек на авиабилеты по России вырос на 15 процентов

Исследование: средний чек на авиабилеты по России вырос на 15 процентов - РИА Новости, 31.10.2024

Исследование: средний чек на авиабилеты по России вырос на 15 процентов

Среди всех направлений для путешествий сильнее всего за последний год вырос средний чек на внутренние перелеты – на 15%, до 17 136 рублей, говорится в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:47

2024-10-31T09:47

2024-10-31T09:47

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Среди всех направлений для путешествий сильнее всего за последний год вырос средний чек на внутренние перелеты – на 15%, до 17 136 рублей, говорится в исследовании Т-Data. Согласно данным, средний чек на авиабилеты в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 22% – с 21 002 до 25 587 рублей. Сильнее всего подорожали внутренние перелеты – на 15% (с 14 857 до 17 135 рублей). Цены на международные направления выросли на 8% (с 58 001 до 62 421 рубля), а меньше всего изменилась стоимость авиаперелетов в СНГ – она увеличилась на 2% (с 27 541 до 28 036 рублей). На этом фоне средний чек на авиабилеты, оформленные через сервис Т-Рассрочка, вырос на 20% за рассматриваемый период, до 27 276 рублей. Самый сильный рост также наблюдался на внутренние перелеты — на 16%, до 20 223 рублей. На 12% вырос средний чек рассрочки на международных направлениях – до 61 155 рублей. А средний чек рассрочки на авиабилеты в СНГ остался почти на том же уровне и составил 30 651 рубль. На внутренних направлениях средний чек рассрочек на авиабилеты на 18% выше, чем при оплате картой (всей стоимости единым платежом), а на перелеты в страны СНГ — на 9%. Международные рейсы – единственное направление, на котором средний чек транзакций (при оплате стоимости авиабилетов целиком) превышает средний чек оформленных рассрочек на 2% (62 421 против 61 155 рублей). Это может быть связано с высокой стоимостью отдыха за границей, которая делает поездки в другие страны менее доступными для людей со среднем уровнем дохода и ниже, отметили аналитики. Турция продолжает оставаться самым популярным направлением для российских туристов как минимум последние три года. Однако постепенно спрос на это направление снижается: за январь-сентябрь 2024 года доля пассажиропотока в Турцию сократилась с 40% до 28% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Реже россияне стали брать и рассрочку при планировании путешествий в Турцию: в 2023-2024 годах доля путешественников с оформленной рассрочкой на билеты в эту страну уменьшилась на 14 процентных пунктов – до 35% от общего числа пассажиров, купивших билеты на международный рейс в рассрочку. При этом увеличился пассажиропоток по двум другим популярным международным направлениям: в Таиланд – на 2 процентных пункта (до 22%) при оплате авиабилетов целиком и на 3 процентных пункта (20%) при использовании рассрочки. Доля путешественников, выбравших ОАЭ, увеличилась на 4 процентных пункта (до 13%) при оплате картой и на 3 процентных пункта (15%) при оформлении рассрочки. Самый большой пассажиропоток внутри страны наблюдается в направлении Москвы. Доля пассажиропотока при оформлении билетов в столицу в рассрочку осталась на том же уровне (сократилась с 18,5 до 18%). При планировании поездок в Сочи в 2024 году россияне, наоборот, стали пользоваться рассрочкой чаще. В рассматриваемый период доля пассажиров, покупающих билеты в рассрочку на это направление, увеличилась на 2 процентных пункта – до 22%, отмечается в исследовании.

https://ria.ru/20241009/nizhegorodskaya-oblast-1977259737.html

https://ria.ru/20241022/t-bank-1979419581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости - туризм, россия, турция, таиланд, снг, авиасообщение, т-банк (ао «тинькофф банк»)