Число погибших из-за наводнений в Испании возросло до 140 человек

МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. Число погибших из-за сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает новостное агентство EFE."Число погибших в результате шторма "Дана" возросло до 140", — говорится в публикации.Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный уровень опасности. Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство в Барселоне не располагает.Правительство Испании объявило трехдневный траур.Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.
МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. Число погибших из-за сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает новостное агентство EFE.
"Число погибших в результате шторма "Дана" возросло до 140", — говорится в публикации.
Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный уровень опасности.
Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство в Барселоне не располагает.
Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.
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