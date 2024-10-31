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Число погибших из-за наводнений в Испании возросло до 140 человек - РИА Новости, 31.10.2024
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17:11 31.10.2024 (обновлено: 17:59 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/ispaniya-1981191418.html
Число погибших из-за наводнений в Испании возросло до 140 человек
Число погибших из-за наводнений в Испании возросло до 140 человек - РИА Новости, 31.10.2024
Число погибших из-за наводнений в Испании возросло до 140 человек
Число погибших из-за сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает новостное агентство EFE. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:11
2024-10-31T17:59
в мире
испания
наводнения в испании
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МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. Число погибших из-за сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает новостное агентство EFE."Число погибших в результате шторма "Дана" возросло до 140", — говорится в публикации.Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный уровень опасности. Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство в Барселоне не располагает.Правительство Испании объявило трехдневный траур.Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.
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Во власти стихии: последствия шторма в Испании
Во власти стихии: последствия шторма в Испании
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в мире, испания, наводнения в испании, валенсия (область)
В мире, Испания, Наводнения в Испании, Валенсия (область)
Число погибших из-за наводнений в Испании возросло до 140 человек

EFE: из-за сильных ливней и наводнений в Испании погибли 140 человек

© Фото : соцсетиПоследствия наводнения в Валенсии
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : соцсети
Последствия наводнения в Валенсии
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МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. Число погибших из-за сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает новостное агентство EFE.
"Число погибших в результате шторма "Дана" возросло до 140", — говорится в публикации.
Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный уровень опасности.
Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство в Барселоне не располагает.
© Фото : соцсетиНаводнение в Валенсии
Наводнение в Валенсии
Наводнение в Валенсии
© Фото : соцсети
1 из 3
© Фото : соцсетиПоследствия наводнения в Валенсии
Последствия наводнения в Валенсии
Последствия наводнения в Валенсии
© Фото : соцсети
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© Фото : соцсетиНаводнение в Валенсии, Испания
Наводнение в Валенсии, Испания
Наводнение в Валенсии, Испания
© Фото : соцсети
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Наводнение в Валенсии
© Фото : соцсети
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Последствия наводнения в Валенсии
© Фото : соцсети
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Наводнение в Валенсии, Испания
© Фото : соцсети
3 из 3
Правительство Испании объявило трехдневный траур.
Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.
Пустые полки в супермаркете Торренте после наводнения - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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