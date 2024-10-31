https://ria.ru/20241031/ispaniya-1981191418.html

Число погибших из-за наводнений в Испании возросло до 140 человек

Число погибших из-за наводнений в Испании возросло до 140 человек - РИА Новости, 31.10.2024

Число погибших из-за наводнений в Испании возросло до 140 человек

Число погибших из-за сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает новостное агентство EFE. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:11

2024-10-31T17:11

2024-10-31T17:59

в мире

испания

наводнения в испании

валенсия (область)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980995314_0:423:960:963_1920x0_80_0_0_a6ebd119e950045cfc342502dbf30127.jpg

МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. Число погибших из-за сильных ливней и наводнений в Испании возросло до 140, передает новостное агентство EFE."Число погибших в результате шторма "Дана" возросло до 140", — говорится в публикации.Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный уровень опасности. Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство в Барселоне не располагает.Правительство Испании объявило трехдневный траур.Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20241031/navodnenie-1981178802.html

испания

валенсия (область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Во власти стихии: последствия шторма в Испании Во власти стихии: последствия шторма в Испании 2024-10-31T17:11 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, наводнения в испании, валенсия (область)