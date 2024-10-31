https://ria.ru/20241031/iran-1981044401.html

Посол: Иран должен расширять сотрудничество с Россией в сфере культуры

Посол: Иран должен расширять сотрудничество с Россией в сфере культуры - РИА Новости, 31.10.2024

Посол: Иран должен расширять сотрудничество с Россией в сфере культуры

Иран должен расширять сотрудничество с Россией в области культуры, поскольку прочность отношений двух стран основана на двух столпах – культуре и экономике,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:55

2024-10-31T07:55

2024-10-31T07:55

цены на нефть

иран

россия

казань

казем джалали

владимир путин

масуд пезешкиан

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947174907_0:96:3169:1879_1920x0_80_0_0_c2d8b76575154eb364c711e95c2baef8.jpg

ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Иран должен расширять сотрудничество с Россией в области культуры, поскольку прочность отношений двух стран основана на двух столпах – культуре и экономике, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Прочными могут остаться те отношения, основой которых служит в первую очередь культура и затем экономика… Мы полагаем, что должны расширить наши культурные связи с соседями, особенно с Россией", – сказал он. Посол пояснил, что до революции 1917 года между Ираном и Россией существовали хорошие культурные связи, однако после революции с закрытием религиозных центров отношения ослабли. "Мы должны вернуться к тому, чтобы наши народы смогли установить друг с другом связь", – добавил он. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ. На этой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что стороны "совещаются, чтобы выбрать подходящее время".

https://ria.ru/20241031/iran-1981039752.html

https://ria.ru/20241031/iran-1981031424.html

иран

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, иран, россия, казань, казем джалали, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году