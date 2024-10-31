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Посол: Иран должен расширять сотрудничество с Россией в сфере культуры - РИА Новости, 31.10.2024
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07:55 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/iran-1981044401.html
Посол: Иран должен расширять сотрудничество с Россией в сфере культуры
Посол: Иран должен расширять сотрудничество с Россией в сфере культуры - РИА Новости, 31.10.2024
Посол: Иран должен расширять сотрудничество с Россией в сфере культуры
Иран должен расширять сотрудничество с Россией в области культуры, поскольку прочность отношений двух стран основана на двух столпах – культуре и экономике,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:55
2024-10-31T07:55
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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Иран должен расширять сотрудничество с Россией в области культуры, поскольку прочность отношений двух стран основана на двух столпах – культуре и экономике, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Прочными могут остаться те отношения, основой которых служит в первую очередь культура и затем экономика… Мы полагаем, что должны расширить наши культурные связи с соседями, особенно с Россией", – сказал он. Посол пояснил, что до революции 1917 года между Ираном и Россией существовали хорошие культурные связи, однако после революции с закрытием религиозных центров отношения ослабли. "Мы должны вернуться к тому, чтобы наши народы смогли установить друг с другом связь", – добавил он. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ. На этой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что стороны "совещаются, чтобы выбрать подходящее время".
https://ria.ru/20241031/iran-1981039752.html
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цены на нефть, иран, россия, казань, казем джалали, владимир путин, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Цены на нефть, Иран, Россия, Казань, Казем Джалали, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Посол: Иран должен расширять сотрудничество с Россией в сфере культуры

Посол Джалали: Иран должен расширять сотрудничество с Россией в области культуры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Иран должен расширять сотрудничество с Россией в области культуры, поскольку прочность отношений двух стран основана на двух столпах – культуре и экономике, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Прочными могут остаться те отношения, основой которых служит в первую очередь культура и затем экономика… Мы полагаем, что должны расширить наши культурные связи с соседями, особенно с Россией", – сказал он.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Посол Ирана оценил перспективы сотрудничества с Россией в БРИКС
Вчера, 06:39
Посол пояснил, что до революции 1917 года между Ираном и Россией существовали хорошие культурные связи, однако после революции с закрытием религиозных центров отношения ослабли.
"Мы должны вернуться к тому, чтобы наши народы смогли установить друг с другом связь", – добавил он.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В СМИ появлялись сообщения, что документ может быть подписан в ходе саммита БРИКС в Казани, но президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан в ходе беседы в Туркменистане договорились о том, что документ будет подписан во время отдельного визита президента Ирана в РФ. На этой неделе официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил в ходе еженедельной пресс-конференции, что стороны "совещаются, чтобы выбрать подходящее время".
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Вчера, 03:34
 
Цены на нефтьИранРоссияКазаньКазем ДжалалиВладимир ПутинМасуд ПезешкианБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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