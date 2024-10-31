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Иран надеется расширить связи со странами Персидского залива, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2024
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07:40 31.10.2024 (обновлено: 07:45 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/iran-1981043377.html
Иран надеется расширить связи со странами Персидского залива, заявил посол
Иран надеется расширить связи со странами Персидского залива, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2024
Иран надеется расширить связи со странами Персидского залива, заявил посол
Иран надеется расширить связи с государствами-соседями по Персидскому заливу в области экономики, развитие отношений особенно актуально в настоящее время, когда РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:40
2024-10-31T07:45
в мире
иран
персидский залив
израиль
казем джалали
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ТЕГЕРАН, 31 окт - РИА Новости. Иран надеется расширить связи с государствами-соседями по Персидскому заливу в области экономики, развитие отношений особенно актуально в настоящее время, когда Израиль демонстрирует враждебность к исламским странам, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Мы считаем страны южного (берега - ред.) Персидского залива своими исламскими странами-соседями и, естественно, стремимся двигаться (вперед - ред.) на основе политики расширения отношений с соседями и мусульманами… Мы надеемся, что сможем расширить свои отношения в это чувствительное время - время, когда Израиль проявляет наиболее (острую - ред.) вражду по отношению к исламским странам и, естественно, исламские страны должны поддерживать друг друга. С другой стороны, мы можем расширить наши экономические отношения со странами Персидского залива", - сказал Джалали.
https://ria.ru/20241031/iran-1981039752.html
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в мире, иран, персидский залив, израиль, казем джалали
В мире, Иран, Персидский залив, Израиль, Казем Джалали
Иран надеется расширить связи со странами Персидского залива, заявил посол

Посол Джалали: Иран надеется расширить связи с соседями по Персидскому заливу

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкКазем Джалали, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации
Казем Джалали, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Казем Джалали, чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 окт - РИА Новости. Иран надеется расширить связи с государствами-соседями по Персидскому заливу в области экономики, развитие отношений особенно актуально в настоящее время, когда Израиль демонстрирует враждебность к исламским странам, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Мы считаем страны южного (берега - ред.) Персидского залива своими исламскими странами-соседями и, естественно, стремимся двигаться (вперед - ред.) на основе политики расширения отношений с соседями и мусульманами… Мы надеемся, что сможем расширить свои отношения в это чувствительное время - время, когда Израиль проявляет наиболее (острую - ред.) вражду по отношению к исламским странам и, естественно, исламские страны должны поддерживать друг друга. С другой стороны, мы можем расширить наши экономические отношения со странами Персидского залива", - сказал Джалали.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Посол Ирана оценил перспективы сотрудничества с Россией в БРИКС
Вчера, 06:39
 
В миреИранПерсидский заливИзраильКазем Джалали
 
 
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