https://ria.ru/20241031/iran-1981033749.html

Иран обеспокоен вмешательством западных стран в дела региона, заявил посол

Иран обеспокоен вмешательством западных стран в дела региона, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2024

Иран обеспокоен вмешательством западных стран в дела региона, заявил посол

Тегеран не испытывает беспокойства относительно соседних государств, однако его беспокоит проникновение в эти государства иностранных сил, не стоит позволять... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T04:27

2024-10-31T04:27

2024-10-31T04:27

в мире

ближний восток

тегеран (город)

иран

казем джалали

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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Тегеран не испытывает беспокойства относительно соседних государств, однако его беспокоит проникновение в эти государства иностранных сил, не стоит позволять иностранным государствам вмешиваться в дела стран региона Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "У нас нет беспокойства относительно стран-соседей, (однако – ред.) нас, естественно, беспокоит проникновение иностранцев (имеются в виду иностранные силы – ред.) в соседние государства… Присутствие иностранцев в наших странах может привести к усложнению отношений, а западные страны в принципе стремятся к тому, чтобы, вмешиваясь во внутреннюю ситуацию в странах региона (Ближнего Востока – ред.), в целом изменить всё в свою пользу… Ошибкой будет позволить иностранным государствам вмешиваться в наши дела и в наши отношения со странами-соседями", – сказал Джалали. По словам иранского посла, западные страны "не стремятся к (соблюдению – ред.) национальных интересов… стран и региона (Ближнего Востока – ред.)". Лучшим вариантом, утверждает он, будет самим ближневосточным странам "придерживаться единомыслия друг с другом, и, если мы согласны во мнениях (относительно каких-либо проблем – ред.), решать их при помощи внутренних механизмов отношений региональных стран".

https://ria.ru/20241031/iran-1981028141.html

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в мире, ближний восток, тегеран (город), иран, казем джалали