https://ria.ru/20241031/iran-1981033749.html
Иран обеспокоен вмешательством западных стран в дела региона, заявил посол
Иран обеспокоен вмешательством западных стран в дела региона, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2024
Иран обеспокоен вмешательством западных стран в дела региона, заявил посол
Тегеран не испытывает беспокойства относительно соседних государств, однако его беспокоит проникновение в эти государства иностранных сил, не стоит позволять... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:27
2024-10-31T04:27
2024-10-31T04:27
в мире
ближний восток
тегеран (город)
иран
казем джалали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947701611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd0705fe1dbd0f7f6a1011812b8fd0e6.jpg
ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Тегеран не испытывает беспокойства относительно соседних государств, однако его беспокоит проникновение в эти государства иностранных сил, не стоит позволять иностранным государствам вмешиваться в дела стран региона Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "У нас нет беспокойства относительно стран-соседей, (однако – ред.) нас, естественно, беспокоит проникновение иностранцев (имеются в виду иностранные силы – ред.) в соседние государства… Присутствие иностранцев в наших странах может привести к усложнению отношений, а западные страны в принципе стремятся к тому, чтобы, вмешиваясь во внутреннюю ситуацию в странах региона (Ближнего Востока – ред.), в целом изменить всё в свою пользу… Ошибкой будет позволить иностранным государствам вмешиваться в наши дела и в наши отношения со странами-соседями", – сказал Джалали. По словам иранского посла, западные страны "не стремятся к (соблюдению – ред.) национальных интересов… стран и региона (Ближнего Востока – ред.)". Лучшим вариантом, утверждает он, будет самим ближневосточным странам "придерживаться единомыслия друг с другом, и, если мы согласны во мнениях (относительно каких-либо проблем – ред.), решать их при помощи внутренних механизмов отношений региональных стран".
https://ria.ru/20241031/iran-1981028141.html
ближний восток
тегеран (город)
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947701611_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5754d5c3e5b98c2f8ea9bb25b474480b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, тегеран (город), иран, казем джалали
В мире, Ближний Восток, Тегеран (город), Иран, Казем Джалали
Иран обеспокоен вмешательством западных стран в дела региона, заявил посол
Посол Джалали: западные страны стремятся вмешиваться в дела Ближнего Востока
ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Тегеран не испытывает беспокойства относительно соседних государств, однако его беспокоит проникновение в эти государства иностранных сил, не стоит позволять иностранным государствам вмешиваться в дела стран региона Ближнего Востока, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"У нас нет беспокойства относительно стран-соседей, (однако – ред.) нас, естественно, беспокоит проникновение иностранцев (имеются в виду иностранные силы – ред.) в соседние государства… Присутствие иностранцев в наших странах может привести к усложнению отношений, а западные страны в принципе стремятся к тому, чтобы, вмешиваясь во внутреннюю ситуацию в странах региона (Ближнего Востока – ред.), в целом изменить всё в свою пользу… Ошибкой будет позволить иностранным государствам вмешиваться в наши дела и в наши отношения со странами-соседями", – сказал Джалали.
По словам иранского посла, западные страны "не стремятся к (соблюдению – ред.) национальных интересов… стран и региона (Ближнего Востока – ред.)". Лучшим вариантом, утверждает он, будет самим ближневосточным странам "придерживаться единомыслия друг с другом, и, если мы согласны во мнениях (относительно каких-либо проблем – ред.), решать их при помощи внутренних механизмов отношений региональных стран".