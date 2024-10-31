Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана рассказал, при каких условиях может быть решен ядерный вопрос - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/iran-1981031424.html
Посол Ирана рассказал, при каких условиях может быть решен ядерный вопрос
Посол Ирана рассказал, при каких условиях может быть решен ядерный вопрос - РИА Новости, 31.10.2024
Посол Ирана рассказал, при каких условиях может быть решен ядерный вопрос
Деятельность Ирана в сфере атома осуществляется в рамках правил и под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ядерный вопрос исламской РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T03:34
2024-10-31T03:34
в мире
иран
россия
сша
казем джалали
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_0:207:2000:1332_1920x0_80_0_0_dff11d5f549592540979c57dda43cc00.jpg
ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Деятельность Ирана в сфере атома осуществляется в рамках правил и под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ядерный вопрос исламской республики может быть решен, если крупные державы не будут предъявлять завышенных требований, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "Поскольку мы являемся страной, в вопросе атома работающей с соблюдением рамок и правил, и все наши ядерные программы находятся под наблюдением МАГАТЭ, и наибольшее число отчетов о правильности деятельности Исламской Республики Иран (в сфере атома – ред.) подтверждено МАГАТЭ, то думаем, если в вопросе атома крупные державы не будут предъявлять завышенных требований, и их подход не будет незаконным, то наш ядерный вопрос не сложен и может быть решен", – сказал Джалали. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241031/iran-1981028141.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574266858_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_78cfdd330ab5b726c3669d30030fb52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, сша, казем джалали, магатэ
В мире, Иран, Россия, США, Казем Джалали, МАГАТЭ
Посол Ирана рассказал, при каких условиях может быть решен ядерный вопрос

Посол Джалали раскрыл, когда может быть решен ядерный вопрос Ирана

© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Hamid Foroutan
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Деятельность Ирана в сфере атома осуществляется в рамках правил и под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ядерный вопрос исламской республики может быть решен, если крупные державы не будут предъявлять завышенных требований, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Поскольку мы являемся страной, в вопросе атома работающей с соблюдением рамок и правил, и все наши ядерные программы находятся под наблюдением МАГАТЭ, и наибольшее число отчетов о правильности деятельности Исламской Республики Иран (в сфере атома – ред.) подтверждено МАГАТЭ, то думаем, если в вопросе атома крупные державы не будут предъявлять завышенных требований, и их подход не будет незаконным, то наш ядерный вопрос не сложен и может быть решен", – сказал Джалали.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с ЕС, заявил посол
Вчера, 02:21
 
В миреИранРоссияСШАКазем ДжалалиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала