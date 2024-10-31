Посол Ирана рассказал, при каких условиях может быть решен ядерный вопрос
Посол Джалали раскрыл, когда может быть решен ядерный вопрос Ирана
© AP Photo / Hamid Foroutan Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран
© AP Photo / Hamid Foroutan
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Деятельность Ирана в сфере атома осуществляется в рамках правил и под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ядерный вопрос исламской республики может быть решен, если крупные державы не будут предъявлять завышенных требований, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"Поскольку мы являемся страной, в вопросе атома работающей с соблюдением рамок и правил, и все наши ядерные программы находятся под наблюдением МАГАТЭ, и наибольшее число отчетов о правильности деятельности Исламской Республики Иран (в сфере атома – ред.) подтверждено МАГАТЭ, то думаем, если в вопросе атома крупные державы не будут предъявлять завышенных требований, и их подход не будет незаконным, то наш ядерный вопрос не сложен и может быть решен", – сказал Джалали.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.