https://ria.ru/20241031/iran-1981029198.html

Иран может ответить на атаку Израиля до выборов в США, сообщили СМИ

Иран может ответить на атаку Израиля до выборов в США, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2024

Иран может ответить на атаку Израиля до выборов в США, сообщили СМИ

Иран может ответить на атаку Израиля по стране до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленное... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:36

2024-10-31T02:36

2024-10-31T02:37

в мире

иран

израиль

сша

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878328_0:370:720:775_1920x0_80_0_0_cf4542b1019d95dbd25697169aeef083.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Иран может ответить на атаку Израиля по стране до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо. "Ответ Ирана на агрессию (Израиля) будет… болезненным. Он, вероятно, состоится до дня выборов президента в США", - приводит телеканал слова источника. В то же время источник не стал называть конкретной даты возможного военного ответа Ирана на атаку Израиля. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Американский портал Axios со ссылкой на источники заявлял, что субботний удар Израиля якобы парализовал производство баллистических ракет в Иране, так как в результате атаки были повреждены смесители, которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия.

https://ria.ru/20241027/iran-1980311413.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024