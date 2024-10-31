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Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с ЕС, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2024
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02:21 31.10.2024 (обновлено: 02:36 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/iran-1981028141.html
Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с ЕС, заявил посол
Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с ЕС, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2024
Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с ЕС, заявил посол
Россия находится сейчас в противостоянии с европейскими странами, поэтому Тегеран не ожидает от нее посредничества в своих переговорах с ними по вопросу... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T02:21
2024-10-31T02:36
в мире
россия
иран
казем джалали
евросоюз
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Россия находится сейчас в противостоянии с европейскими странами, поэтому Тегеран не ожидает от нее посредничества в своих переговорах с ними по вопросу деятельности Ирана в сфере атома, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "В нынешнем положении нельзя ожидать от России посредничества, потому что Россия сама находится в (условиях – ред.) своего рода войны и противостояния с европейскими странами и структурой международных сил, поэтому мы не ожидаем, что Россия будет играть роль посредника в этом вопросе (в вопросе, связанном с ядерным досье Ирана. — Прим. ред.)", – сказал Джалали. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241023/iran-1979678656.html
россия
иран
тегеран (город)
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в мире, россия, иран, казем джалали, евросоюз, тегеран (город)
В мире, Россия, Иран, Казем Джалали, Евросоюз, Тегеран (город)
Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с ЕС, заявил посол

Посол Джалали: Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с ЕС

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Россия находится сейчас в противостоянии с европейскими странами, поэтому Тегеран не ожидает от нее посредничества в своих переговорах с ними по вопросу деятельности Ирана в сфере атома, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"В нынешнем положении нельзя ожидать от России посредничества, потому что Россия сама находится в (условиях – ред.) своего рода войны и противостояния с европейскими странами и структурой международных сил, поэтому мы не ожидаем, что Россия будет играть роль посредника в этом вопросе (в вопросе, связанном с ядерным досье Ирана. — Прим. ред.)", – сказал Джалали.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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