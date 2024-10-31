Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с ЕС, заявил посол
Посол Джалали: Иран не ожидает от России посредничества в переговорах с ЕС
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Россия находится сейчас в противостоянии с европейскими странами, поэтому Тегеран не ожидает от нее посредничества в своих переговорах с ними по вопросу деятельности Ирана в сфере атома, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"В нынешнем положении нельзя ожидать от России посредничества, потому что Россия сама находится в (условиях – ред.) своего рода войны и противостояния с европейскими странами и структурой международных сил, поэтому мы не ожидаем, что Россия будет играть роль посредника в этом вопросе (в вопросе, связанном с ядерным досье Ирана. — Прим. ред.)", – сказал Джалали.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Иран надеется на скорую финализацию договора о партнерстве с Россией
23 октября, 21:14