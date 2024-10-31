https://ria.ru/20241031/ipoteka-1981040014.html

В Госдуме предложили быстрее перераспределять лимиты по семейной ипотеке

В Госдуме предложили быстрее перераспределять лимиты по семейной ипотеке - РИА Новости, 31.10.2024

В Госдуме предложили быстрее перераспределять лимиты по семейной ипотеке

Власти РФ готовят решение, чтобы быстрее перераспределять неиспользованные лимиты по семейной ипотеке, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T06:44

2024-10-31T06:44

2024-10-31T06:44

экономика

ипотека

россия

анатолий аксаков

сбербанк россии

"дом.рф"

госдума рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти РФ готовят решение, чтобы быстрее перераспределять неиспользованные лимиты по семейной ипотеке, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В среду Сбербанк и ВТБ сообщили, что приостанавливают запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита по этой программе. "Перераспределение невыбранных лимитов "Дом.РФ" как оператора этой программы возможно. Последнее перераспределение было месяц назад. Сейчас правительство готовит решение, позволяющее более быстро их перераспределять", - сказал Аксаков, который принимает участие в обсуждении. По его словам, программа очень популярна, особенно сейчас, когда завершена самая масштабная льготная ипотечная программа. К тому же растут ставки по рыночной ипотеке, а значит, спрос на нее падает. "При этом банки соблюдают разумную осторожность при подаче заявок на распределение лимитов с учетом установленных бюджетом параметров", - добавил Аксаков. В сентябре Сбербанк уже приостанавливал запись на сделки по семейной ипотеке, объяснив это также исчерпанием лимита денежных средств. В Минфине РФ тогда заявили, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября. В министерстве пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости "принять соответствующие решения". Оператор программы "Дом.РФ" в начале октября перераспределил лимиты по семейной ипотеке на сумму 140 миллиардов рублей, Сбербанк тогда получил 93,5 миллиарда рублей. По данным "Дом.РФ", российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%. Согласно отчету госкомпании, на 24 октября банки совокупно выдали 5,6 триллиона рублей семейной ипотеки из общего лимита в 5,9 триллиона рублей.

https://ria.ru/20241030/ipoteka-1980814726.html

https://ria.ru/20241031/ipoteka-1981029376.html

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экономика, ипотека, россия, анатолий аксаков, сбербанк россии, "дом.рф", госдума рф