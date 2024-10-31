https://ria.ru/20241031/ipoteka-1981029376.html

Большинство банков продолжают прием заявок по семейной ипотеке

Большинство банков продолжают прием заявок по семейной ипотеке - РИА Новости, 31.10.2024

Большинство банков продолжают прием заявок по семейной ипотеке

Большинство банков РФ продолжают прием заявок по семейной ипотеке, часть сообщила, что лимитов хватит до конца года, некоторые не могут дать ответа, надолго ли... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:41

2024-10-31T02:41

2024-10-31T02:41

экономика

ипотека

альфа-банк

"дом.рф"

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Большинство банков РФ продолжают прием заявок по семейной ипотеке, часть сообщила, что лимитов хватит до конца года, некоторые не могут дать ответа, надолго ли хватит оставшегося лимита, сообщили РИА Новости в опрошенных кредитных организациях. В среду Сбербанк и ВТБ сообщили о том, что приостанавливают запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита, смогут возобновить ее после перераспределения лимитов. В сентябре Сбербанк уже приостанавливал запись на сделки по семейной ипотеке, объясняя это также исчерпанием лимита денежных средств. В Минфине РФ тогда заявляли, что общего лимита льготной семейной ипотеки хватит до ноября, и пообещали следить за динамикой выдач кредитов по ней до конца года и при необходимости "принять соответствующие решения". Оператор программы "Дом. РФ" в начале октября перераспределил лимиты по семейной ипотеке на сумму 140 миллиардов рублей, Сбербанк тогда получил 93,5 миллиарда рублей. По данным "Дом. РФ", российские банки исчерпали общий лимит на выдачу семейной ипотеки на 95%. Согласно отчету госкомпании, на 24 октября банки совокупно выдали 5,6 триллиона рублей семейной ипотеки при общем лимите в 5,9 триллиона рублей. В пресс-службе "Новиком банка" ответили РИА Новости, что в банке достаточно лимитов по семейной ипотеке, их хватит до конца года. "Сделки проводятся в штатном режиме, по готовности клиентов к выходу на подписание кредитных договоров", - добавили в сообщении. "Абсолют банк" в настоящее время располагает лимитом для продолжения кредитования по семейной ипотеке. Мы рассчитываем, исходя из текущих объемов выдач, что его должно хватить на 1-1,5 месяца", - ответили в пресс-службе "Абсолют банка". В колл-центре Альфа-банка сообщили, что семейная ипотека выдается, первоначальный взнос составляет 50%, лимиты есть и их должно хватить до конца года. "На данный момент выдача семейной ипотеки идет, лимиты есть, но не известно, хватит ли их до конца года", - ответили в поддержке банка "Дом. РФ". В колл-центрах ПСБ, Совкомбанка и МКБ ответили, что подать заявку на оформление семейной ипотеки можно и лимиты пока есть, но сказать, надолго ли их хватит, они не могут. В колл-центре Россельхозбанка сообщили, что на данный момент выдача семейной ипотеки приостановлена из-за большого спроса и ажиотажа, когда возобновится, пока неизвестно.

https://realty.ria.ru/20241030/banki-1980906184.html

https://ria.ru/20241030/ipoteka-1980814726.html

https://realty.ria.ru/20241025/spros-1980107906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, ипотека, альфа-банк, "дом.рф"