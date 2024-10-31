https://ria.ru/20241031/indoneziya-1981039315.html

Калужский производитель начнет поставки медоборудования в Индонезию

Калужский производитель начнет поставки медоборудования в Индонезию - РИА Новости, 31.10.2024

Калужский производитель начнет поставки медоборудования в Индонезию

Калужский производитель может начать поставку медицинского оборудования в Индонезию, заявил РИА Новости губернатор Калужской области Владислав Шапша, прибывший... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T06:25

2024-10-31T06:25

2024-10-31T06:25

индонезия

калужская область

джакарта

владислав шапша

константин циолковский

сергей королев

общество

здоровье

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ДЖАКАРТА, 31 окт - РИА Новости. Калужский производитель может начать поставку медицинского оборудования в Индонезию, заявил РИА Новости губернатор Калужской области Владислав Шапша, прибывший с первой рабочей поездкой в Джакарту. "Пытаемся устанавливать новые контакты. И первая ласточка уже есть. Наш производитель промышленного медицинского оборудования нашел здесь своего партнера… Уверен, будут результаты. Индонезийская сторона выражает открытую готовность к сотрудничеству", - рассказал губернатор агентству. Вчера Шапша также посетил торжественное открытие в крупнейшем университете Индонезии, University of Indonesia, панно, посвященного ключевым фигурам российской космонавтики. На панно изображены Константин Циолковский, Сергей Королев и Юрий Гагарин. "Мы впервые приехали в Индонезию, находимся в прекрасном университете, пообщались со студентами. Открыли такое замечательное панно. Панно связано с историей космонавтики, которая напрямую связана с Калужской областью. Все это было очень живо воспринято студентами и преподавателями", - прокомментировал Шапша мероприятие.

https://ria.ru/20241030/vstrecha-1980896939.html

индонезия

калужская область

джакарта

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индонезия, калужская область, джакарта, владислав шапша, константин циолковский, сергей королев, общество, здоровье