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Калужский производитель начнет поставки медоборудования в Индонезию
Калужский производитель начнет поставки медоборудования в Индонезию - РИА Новости, 31.10.2024
Калужский производитель начнет поставки медоборудования в Индонезию
Калужский производитель может начать поставку медицинского оборудования в Индонезию, заявил РИА Новости губернатор Калужской области Владислав Шапша, прибывший... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T06:25
2024-10-31T06:25
2024-10-31T06:25
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калужская область
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ДЖАКАРТА, 31 окт - РИА Новости. Калужский производитель может начать поставку медицинского оборудования в Индонезию, заявил РИА Новости губернатор Калужской области Владислав Шапша, прибывший с первой рабочей поездкой в Джакарту. "Пытаемся устанавливать новые контакты. И первая ласточка уже есть. Наш производитель промышленного медицинского оборудования нашел здесь своего партнера… Уверен, будут результаты. Индонезийская сторона выражает открытую готовность к сотрудничеству", - рассказал губернатор агентству. Вчера Шапша также посетил торжественное открытие в крупнейшем университете Индонезии, University of Indonesia, панно, посвященного ключевым фигурам российской космонавтики. На панно изображены Константин Циолковский, Сергей Королев и Юрий Гагарин. "Мы впервые приехали в Индонезию, находимся в прекрасном университете, пообщались со студентами. Открыли такое замечательное панно. Панно связано с историей космонавтики, которая напрямую связана с Калужской областью. Все это было очень живо воспринято студентами и преподавателями", - прокомментировал Шапша мероприятие.
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индонезия, калужская область, джакарта, владислав шапша, константин циолковский, сергей королев, общество, здоровье
Индонезия, Калужская область, Джакарта, Владислав Шапша, Константин Циолковский, Сергей Королев, Общество, Здоровье
Калужский производитель начнет поставки медоборудования в Индонезию
Шапша: калужский производитель медоборудования может начать поставки в Индонезию