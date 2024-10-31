https://ria.ru/20241031/idalov-1981122273.html

В Чечне задержали скрывавшегося от суда адвоката Идалова

В Чечне задержали скрывавшегося от суда адвоката Идалова - РИА Новости, 31.10.2024

В Чечне задержали скрывавшегося от суда адвоката Идалова

Адвоката Тимура Идалова, дело в отношении которого рассматривается судом, доставили в Москву из Чечни, он будет помещен под стражу из-за нарушения меры... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:03

2024-10-31T13:03

2024-10-31T13:14

происшествия

москва

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

химкинский городской суд

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Адвоката Тимура Идалова, дело в отношении которого рассматривается судом, доставили в Москву из Чечни, он будет помещен под стражу из-за нарушения меры пресечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В апреле 2023 года в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что против адвоката возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, Идалов в зале суда в Москве, не скрывая своего неуважения к суду и участникам процесса, угрожал насилием гособвинителю. Тогда адвоката арестовали, однако впоследствии мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий. Химкинский городской суд Московской области слушает дело с ноября 2023 года, но процесс пришлось приостановить, так как Идалов исчез, 15 июля его объявили в розыск. "Идалов был задержан в Чечне и доставлен в Москву, он будет помещен под стражу из-за нарушения меры пресечения", - сказал собеседник агентства. По части 2 статьи 296 УК РФ (угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде) Идалову грозит до двух лет лишения свободы. Суду осталось лишь заслушать последнее слово подсудимого и уйти в совещательную комнату для вынесения приговора. Тимур Идалов известен тем, что защищал Марата Кадырова, фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, представлял интересы Льва Пономарева*, он неоднократно участвовал в качестве защитника по делам о терроризме и экстремизме.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20241009/kazan-1977260149.html

https://ria.ru/20240918/pashaev-1973458082.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), химкинский городской суд