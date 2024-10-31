https://ria.ru/20241031/idalov-1981122273.html
В Чечне задержали скрывавшегося от суда адвоката Идалова
В Чечне задержали скрывавшегося от суда адвоката Идалова - РИА Новости, 31.10.2024
В Чечне задержали скрывавшегося от суда адвоката Идалова
Адвоката Тимура Идалова, дело в отношении которого рассматривается судом, доставили в Москву из Чечни, он будет помещен под стражу из-за нарушения меры... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:03
2024-10-31T13:03
2024-10-31T13:14
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Адвоката Тимура Идалова, дело в отношении которого рассматривается судом, доставили в Москву из Чечни, он будет помещен под стражу из-за нарушения меры пресечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В апреле 2023 года в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что против адвоката возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, Идалов в зале суда в Москве, не скрывая своего неуважения к суду и участникам процесса, угрожал насилием гособвинителю. Тогда адвоката арестовали, однако впоследствии мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий. Химкинский городской суд Московской области слушает дело с ноября 2023 года, но процесс пришлось приостановить, так как Идалов исчез, 15 июля его объявили в розыск. "Идалов был задержан в Чечне и доставлен в Москву, он будет помещен под стражу из-за нарушения меры пресечения", - сказал собеседник агентства. По части 2 статьи 296 УК РФ (угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде) Идалову грозит до двух лет лишения свободы. Суду осталось лишь заслушать последнее слово подсудимого и уйти в совещательную комнату для вынесения приговора. Тимур Идалов известен тем, что защищал Марата Кадырова, фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, представлял интересы Льва Пономарева*, он неоднократно участвовал в качестве защитника по делам о терроризме и экстремизме.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20241009/kazan-1977260149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), химкинский городской суд
Происшествия, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Химкинский городской суд
В Чечне задержали скрывавшегося от суда адвоката Идалова
Скрывшегося в Чечне адвоката Идалова доставили в Москву, его поместят под стражу
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Адвоката Тимура Идалова, дело в отношении которого рассматривается судом, доставили в Москву из Чечни, он будет помещен под стражу из-за нарушения меры пресечения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В апреле 2023 года в пресс-службе столичного главка СК
РФ сообщили, что против адвоката возбудили уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, Идалов в зале суда в Москве, не скрывая своего неуважения к суду и участникам процесса, угрожал насилием гособвинителю.
Тогда адвоката арестовали, однако впоследствии мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий. Химкинский городской суд
Московской области слушает дело с ноября 2023 года, но процесс пришлось приостановить, так как Идалов исчез, 15 июля его объявили в розыск.
"Идалов был задержан в Чечне и доставлен в Москву, он будет помещен под стражу из-за нарушения меры пресечения", - сказал собеседник агентства.
По части 2 статьи 296 УК РФ (угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде) Идалову грозит до двух лет лишения свободы. Суду осталось лишь заслушать последнее слово подсудимого и уйти в совещательную комнату для вынесения приговора.
Тимур Идалов известен тем, что защищал Марата Кадырова, фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, представлял интересы Льва Пономарева*, он неоднократно участвовал в качестве защитника по делам о терроризме и экстремизме.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России