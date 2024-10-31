https://ria.ru/20241031/idalov-1981109922.html
Суд в Подмосковье приостановил рассмотрение дела адвоката Идалова
Суд в Подмосковье приостановил рассмотрение дела адвоката Идалова - РИА Новости, 31.10.2024
Суд в Подмосковье приостановил рассмотрение дела адвоката Идалова
Химкинский городской суд Московской области приостановил рассмотрение уголовного дела адвоката Тимура Идалова, обвиняемого в угрозе убийством прокурору, в связи РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:30
2024-10-31T12:30
2024-10-31T12:30
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области приостановил рассмотрение уголовного дела адвоката Тимура Идалова, обвиняемого в угрозе убийством прокурору, в связи с его розыском, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приостановлено производство по делу в связи с его розыском, он был объявлен в розыск 15 июля", - сказала собеседница агентства. В четверг газета "Коммерсант" написала о задержании неоднократно судимого адвоката Тимура Идалова в Чечне. Химкинский горсуд слушает дело с ноября 2023 года, Идалов обвиняется по части 2 статьи 296 УК РФ (угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде). Адвоката арестовали в апреле 2023 года, впоследствии мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий. По версии следствия, 3 октября 2022 года на судебном процессе по уголовному делу о пособничестве в вымогательстве Идалов публично высказал в адрес государственного обвинителя угрозу убийством, которую она восприняла реально. Процесс по уголовному делу вышел на финишную прямую - суду осталось лишь заслушать последнее слово подсудимого и уйти в совещательную комнату для вынесения приговора. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Тимур Идалов известен тем, что защищал Марата Кадырова, фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, представлял интересы признанного иноагентом Льва Пономарева*, он неоднократно участвовал в качестве защитника по делам о терроризме и экстремизме.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241025/mochalnikov-1980081935.html
https://ria.ru/20241019/advokat-1978849466.html
https://ria.ru/20240920/sud-1973795577.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, хабаровский край, сергей фургал, лев пономарев , химкинский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Хабаровский край, Сергей Фургал, Лев Пономарев , Химкинский городской суд
Суд в Подмосковье приостановил рассмотрение дела адвоката Идалова
Суд в Подмосковье приостановил рассмотрение дела Идалова из-за его розыска
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области приостановил рассмотрение уголовного дела адвоката Тимура Идалова, обвиняемого в угрозе убийством прокурору, в связи с его розыском, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приостановлено производство по делу в связи с его розыском, он был объявлен в розыск 15 июля", - сказала собеседница агентства.
В четверг газета "Коммерсант" написала о задержании неоднократно судимого адвоката Тимура Идалова в Чечне.
Химкинский горсуд слушает дело с ноября 2023 года, Идалов обвиняется по части 2 статьи 296 УК РФ
(угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде). Адвоката арестовали в апреле 2023 года, впоследствии мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий.
По версии следствия, 3 октября 2022 года на судебном процессе по уголовному делу о пособничестве в вымогательстве Идалов публично высказал в адрес государственного обвинителя угрозу убийством, которую она восприняла реально.
Процесс по уголовному делу вышел на финишную прямую - суду осталось лишь заслушать последнее слово подсудимого и уйти в совещательную комнату для вынесения приговора. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
Тимур Идалов известен тем, что защищал Марата Кадырова, фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
, представлял интересы признанного иноагентом Льва Пономарева
*, он неоднократно участвовал в качестве защитника по делам о терроризме и экстремизме.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента