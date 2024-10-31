https://ria.ru/20241031/gosduma-1981029586.html

В Госдуму внесут проект о запрете рекламы услуг тарологов

В Госдуму внесут проект о запрете рекламы услуг тарологов - РИА Новости, 31.10.2024

В Госдуму внесут проект о запрете рекламы услуг тарологов

Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии, сообщил РИА Новости зампред комитета... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:44

2024-10-31T02:44

2024-10-31T02:44

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госдума рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). "Законопроект сейчас находится на финальной стадии, практически он дописан. Это будет ограничение на рекламу тарологов, то есть мы предлагаем запретить рекламу услуг тарологов как деструктивного занятия. Я думаю, что в ближайшие две-три недели внесем его в Государственную Думу", - рассказал Свинцов. Он добавил, что данная законодательная работа началась с тарологов, потому что "вопрос абсолютно понятен: люди берут игральные карты и морочат нашим гражданам голову, но еще хуже, что они это делают за деньги". Свинцов отметил, что тарологи в том числе дают советы людям как принимать финансовые решения, "некоторым директорам, компаниям рекомендует кого брать на работу, кого не брать". По его мнению, это является прямым мошенничеством, поэтому "рекламу этих услуг надо запрещать, что касается остальных "специалистов" (астрологов, колдунов - ред.), мы соберем рабочую группу в Государственной Думе и будем этот вопрос изучать и обсуждать". Парламентарий добавил, что не исключает возможности разработки законопроекта, который будет направлен на запрет деятельности данных "специалистов" в России.

https://ria.ru/20241030/zakonoproekt-1980945624.html

https://ria.ru/20241030/proverka-1980812396.html

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общество, россия, андрей свинцов, госдума рф, лдпр