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В Госдуме предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком - РИА Новости, 31.10.2024
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01:20 31.10.2024 (обновлено: 01:24 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/gosduma-1981026105.html
В Госдуме предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком
В Госдуме предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком - РИА Новости, 31.10.2024
В Госдуме предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогу Александр Ремезков внесут в Госдуму... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T01:20
2024-10-31T01:24
общество
жилье
россия
сергей миронов
александр ремезков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогу Александр Ремезков внесут в Госдуму законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ при продаже жилья на семьи с одним ребенком, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается распространить возможность освобождения от уплаты НДФЛ при продаже жилых объектов независимо от того, сколько времени они находились в собственности семьи с одним ребенком в том числе", — сказано в пояснительной записке к проекту.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы.Сергей Миронов пояснил, что на данный момент семьи с двумя и более детьми, при соблюдении ряда условий, освобождаются от уплаты НДФЛ на доход от продажи жилья, независимо от того, когда они его покупали. "Норма будет стимулировать граждан к расширению жилплощади, соответственно, и к расширению семьи. Тем более, что семьи с одним ребенком имеют большой демографический потенциал и также нуждаются в поддержке и улучшении жилищных условий", — отметил Миронов в беседе с РИА Новости. Александр Ремезков рассказал РИА Новости, что принятие данной инициативы может стать дополнительным стимулом для рождения в семье второго ребенка, а также это станет дополнительным фактором развития рынка жилья во всех регионах России, ведь такие изменения "позволят всем семьям с детьми без излишней спешки решать вопросы улучшения жилищных условий и экономить семейный бюджет".
https://realty.ria.ru/20241029/ndfl-1980781572.html
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общество, жилье, россия, сергей миронов, александр ремезков, госдума рф
Общество, Жилье, Россия, Сергей Миронов, Александр Ремезков, Госдума РФ
В Госдуме предложили освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком

Миронов предложил освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогу Александр Ремезков внесут в Госдуму законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ при продаже жилья на семьи с одним ребенком, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается распространить возможность освобождения от уплаты НДФЛ при продаже жилых объектов независимо от того, сколько времени они находились в собственности семьи с одним ребенком в том числе", — сказано в пояснительной записке к проекту.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы.
Сергей Миронов пояснил, что на данный момент семьи с двумя и более детьми, при соблюдении ряда условий, освобождаются от уплаты НДФЛ на доход от продажи жилья, независимо от того, когда они его покупали.
"Норма будет стимулировать граждан к расширению жилплощади, соответственно, и к расширению семьи. Тем более, что семьи с одним ребенком имеют большой демографический потенциал и также нуждаются в поддержке и улучшении жилищных условий", — отметил Миронов в беседе с РИА Новости.
Александр Ремезков рассказал РИА Новости, что принятие данной инициативы может стать дополнительным стимулом для рождения в семье второго ребенка, а также это станет дополнительным фактором развития рынка жилья во всех регионах России, ведь такие изменения "позволят всем семьям с детьми без излишней спешки решать вопросы улучшения жилищных условий и экономить семейный бюджет".
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