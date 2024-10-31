https://ria.ru/20241031/google--1981102572.html

"Цифра исполнена символизмом". Песков высказался о гигантском штрафе Google

"Цифра исполнена символизмом". Песков высказался о гигантском штрафе Google - РИА Новости, 31.10.2024

"Цифра исполнена символизмом". Песков высказался о гигантском штрафе Google

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о штрафе Google в 2 ундециллиона рублей, заявил, что эта цифра исполнена символизма и... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:10

2024-10-31T12:10

2024-10-31T12:12

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о штрафе Google в 2 ундециллиона рублей, заявил, что эта цифра исполнена символизма и лучшее, что может сделать компания, исправить ситуацию."Она конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести, но скорее она исполнена символизмом. Собственно, эти требования, они как раз просто демонстрируют суть претензии наших каналов к Google. Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сумме требований российских телеканалов к Google."Собственно, это, на самом деле, наверное, должно стать поводом для руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что могут сделать в компании", - добавил он.Ранее РБК сообщали, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube уже возросла до 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет.

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Ольга Фомченкова

google, технологии, дмитрий песков, россия, youtube