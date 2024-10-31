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"Цифра исполнена символизмом". Песков высказался о гигантском штрафе Google - РИА Новости, 31.10.2024
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12:10 31.10.2024 (обновлено: 12:12 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/google--1981102572.html
"Цифра исполнена символизмом". Песков высказался о гигантском штрафе Google
"Цифра исполнена символизмом". Песков высказался о гигантском штрафе Google - РИА Новости, 31.10.2024
"Цифра исполнена символизмом". Песков высказался о гигантском штрафе Google
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о штрафе Google в 2 ундециллиона рублей, заявил, что эта цифра исполнена символизма и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:10
2024-10-31T12:12
google
технологии
дмитрий песков
россия
youtube
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о штрафе Google в 2 ундециллиона рублей, заявил, что эта цифра исполнена символизма и лучшее, что может сделать компания, исправить ситуацию."Она конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести, но скорее она исполнена символизмом. Собственно, эти требования, они как раз просто демонстрируют суть претензии наших каналов к Google. Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сумме требований российских телеканалов к Google."Собственно, это, на самом деле, наверное, должно стать поводом для руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что могут сделать в компании", - добавил он.Ранее РБК сообщали, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube уже возросла до 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет.
https://ria.ru/20240926/mintsifry-1974783692.html
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google, технологии, дмитрий песков, россия, youtube
Google, Технологии, Дмитрий Песков, Россия, YouTube
"Цифра исполнена символизмом". Песков высказался о гигантском штрафе Google

Песков: после штрафа в два ундециллиона рублей Google следует исправить ситуацию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о штрафе Google в 2 ундециллиона рублей, заявил, что эта цифра исполнена символизма и лучшее, что может сделать компания, исправить ситуацию.
"Она конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести, но скорее она исполнена символизмом. Собственно, эти требования, они как раз просто демонстрируют суть претензии наших каналов к Google. Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о сумме требований российских телеканалов к Google.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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"Собственно, это, на самом деле, наверное, должно стать поводом для руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что могут сделать в компании", - добавил он.
Ранее РБК сообщали, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube уже возросла до 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет.
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GoogleТехнологииДмитрий ПесковРоссияYouTube
 
 
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