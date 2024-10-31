https://ria.ru/20241031/gibdd-1981190609.html

В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП

В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП - РИА Новости, 31.10.2024

В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП

Рейсовый автобус попал в ДТП вблизи Балаково, третьего по величине города в Саратовской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:08

2024-10-31T17:08

2024-10-31T17:19

происшествия

саратовская область

балаково

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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус попал в ДТП вблизи Балаково, третьего по величине города в Саратовской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.ДТП произошло около 15.20 (14.20 мск) на 6-м километре автоподъезда от автодороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" к Саратовской ГЭС в Балаково."По предварительным данным, произошло столкновение автобуса "ПАЗ", двух "КамАЗов", Lada Vesta. В результате 7 пассажиров "ПАЗа" доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.Начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин в Telegram-канале уточнил, что автобус следовал по маршруту "Саратов-Балаково"."По поручению губернатора Саратовской области Бусаргина Романа Викторовича оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП находится на особом контроле", - написал он.

https://ria.ru/20241030/prigovor-1980869872.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, балаково, гибдд мвд рф, россия, дтп