https://ria.ru/20241031/gibdd-1981190609.html
В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП
В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП - РИА Новости, 31.10.2024
В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП
Рейсовый автобус попал в ДТП вблизи Балаково, третьего по величине города в Саратовской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:08
2024-10-31T17:08
2024-10-31T17:19
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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус попал в ДТП вблизи Балаково, третьего по величине города в Саратовской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.ДТП произошло около 15.20 (14.20 мск) на 6-м километре автоподъезда от автодороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" к Саратовской ГЭС в Балаково."По предварительным данным, произошло столкновение автобуса "ПАЗ", двух "КамАЗов", Lada Vesta. В результате 7 пассажиров "ПАЗа" доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.Начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин в Telegram-канале уточнил, что автобус следовал по маршруту "Саратов-Балаково"."По поручению губернатора Саратовской области Бусаргина Романа Викторовича оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП находится на особом контроле", - написал он.
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Происшествия, Саратовская область, Балаково, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП
ГИБДД: в ДТП у Балаково Саратовской области пострадали семь пассажиров автобуса