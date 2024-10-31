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В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП - РИА Новости, 31.10.2024
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17:08 31.10.2024 (обновлено: 17:19 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/gibdd-1981190609.html
В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП
В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП - РИА Новости, 31.10.2024
В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП
Рейсовый автобус попал в ДТП вблизи Балаково, третьего по величине города в Саратовской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:08
2024-10-31T17:19
происшествия
саратовская область
балаково
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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус попал в ДТП вблизи Балаково, третьего по величине города в Саратовской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.ДТП произошло около 15.20 (14.20 мск) на 6-м километре автоподъезда от автодороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" к Саратовской ГЭС в Балаково."По предварительным данным, произошло столкновение автобуса "ПАЗ", двух "КамАЗов", Lada Vesta. В результате 7 пассажиров "ПАЗа" доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.Начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин в Telegram-канале уточнил, что автобус следовал по маршруту "Саратов-Балаково"."По поручению губернатора Саратовской области Бусаргина Романа Викторовича оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП находится на особом контроле", - написал он.
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происшествия, саратовская область, балаково, гибдд мвд рф, россия, дтп
Происшествия, Саратовская область, Балаково, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
В Саратовской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП

ГИБДД: в ДТП у Балаково Саратовской области пострадали семь пассажиров автобуса

© Фото : Юрий Юрин/TelegramМесто ДТП с участием рейсового автобуса вблизи Балаково Саратовской области
Место ДТП с участием рейсового автобуса вблизи Балаково Саратовской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Юрий Юрин/Telegram
Место ДТП с участием рейсового автобуса вблизи Балаково Саратовской области
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САРАТОВ, 31 окт - РИА Новости. Рейсовый автобус попал в ДТП вблизи Балаково, третьего по величине города в Саратовской области, в результате пострадали семь человек, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло около 15.20 (14.20 мск) на 6-м километре автоподъезда от автодороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" к Саратовской ГЭС в Балаково.
"По предварительным данным, произошло столкновение автобуса "ПАЗ", двух "КамАЗов", Lada Vesta. В результате 7 пассажиров "ПАЗа" доставлены в медицинское учреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
Начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин в Telegram-канале уточнил, что автобус следовал по маршруту "Саратов-Балаково".
"По поручению губернатора Саратовской области Бусаргина Романа Викторовича оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП находится на особом контроле", - написал он.
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30 октября, 11:43
 
ПроисшествияСаратовская областьБалаковоГИБДД МВД РФРоссияДТП
 
 
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