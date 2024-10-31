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Генпрокуратура предложила считать посты в соцсетях поводом для проверок - РИА Новости, 31.10.2024
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18:32 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/genprokuratura--1981215697.html
Генпрокуратура предложила считать посты в соцсетях поводом для проверок
Генпрокуратура предложила считать посты в соцсетях поводом для проверок - РИА Новости, 31.10.2024
Генпрокуратура предложила считать посты в соцсетях поводом для проверок
Генеральная прокуратура России предлагает рассматривать в качестве поводов для прокурорских проверок публикации на интернет-ресурсах, а также в социальных сетях РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:32
2024-10-31T18:32
россия
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России предлагает рассматривать в качестве поводов для прокурорских проверок публикации на интернет-ресурсах, а также в социальных сетях и мессенджерах, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и иных доступных источниках, материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, акты ревизии, проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, результаты анализа статистических данных, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона", - сообщается в документе. В предыдущей версии приказа, сообщения на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах в качестве повода для проверок не указывались. Изменения, согласно проекту, предлагается внести в один из пунктов приказа генерального прокурора №195 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" от 2007 года.
https://ria.ru/20241010/chechnja-1977468324.html
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россия, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Генпрокуратура предложила считать посты в соцсетях поводом для проверок

Генпрокуратура РФ призвала рассматривать посты в соцсетях как повод для проверок

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России предлагает рассматривать в качестве поводов для прокурорских проверок публикации на интернет-ресурсах, а также в социальных сетях и мессенджерах, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и иных доступных источниках, материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, акты ревизии, проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, результаты анализа статистических данных, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона", - сообщается в документе.
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В предыдущей версии приказа, сообщения на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах в качестве повода для проверок не указывались.
Изменения, согласно проекту, предлагается внести в один из пунктов приказа генерального прокурора №195 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" от 2007 года.
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