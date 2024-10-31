https://ria.ru/20241031/genprokuratura--1981215697.html

Генпрокуратура предложила считать посты в соцсетях поводом для проверок

Генпрокуратура предложила считать посты в соцсетях поводом для проверок - РИА Новости, 31.10.2024

Генпрокуратура предложила считать посты в соцсетях поводом для проверок

Генеральная прокуратура России предлагает рассматривать в качестве поводов для прокурорских проверок публикации на интернет-ресурсах, а также в социальных сетях РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:32

2024-10-31T18:32

2024-10-31T18:32

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общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России предлагает рассматривать в качестве поводов для прокурорских проверок публикации на интернет-ресурсах, а также в социальных сетях и мессенджерах, соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "В качестве повода для прокурорских проверок рассматривать публикации на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и иных доступных источниках, материалы уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, акты ревизии, проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, результаты анализа статистических данных, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона", - сообщается в документе. В предыдущей версии приказа, сообщения на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах в качестве повода для проверок не указывались. Изменения, согласно проекту, предлагается внести в один из пунктов приказа генерального прокурора №195 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" от 2007 года.

https://ria.ru/20241010/chechnja-1977468324.html

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россия, генеральная прокуратура рф, общество