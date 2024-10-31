https://ria.ru/20241031/gd-1981074727.html

В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала

В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала - РИА Новости, 31.10.2024

В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала

Законопроект о повышении суммы остатка маткапитала с 10 до 20 тысяч рублей, которую семьи с детьми могут получить в виде единовременной выплаты, подготовили в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:34

2024-10-31T10:34

2024-10-31T10:34

общество

ярослав нилов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974610016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddf495633f2feb928388f832772bbc90.jpg

МОСКВА, 31 - РИА Новости. Законопроект о повышении суммы остатка маткапитала с 10 до 20 тысяч рублей, которую семьи с детьми могут получить в виде единовременной выплаты, подготовили в Госдуме, сообщил автор проекта, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Сегодня в России достаточно много семей, у которых на счетах остаются остатки неиспользуемого маткапитала, но они не могут их потратить на какие-либо цели. Поэтому мы предлагаем не останавливаться на уже принятом решении и расширить финансовые границы по использованию этих средств до 20 тысяч рублей. Считаем, что это очень важная мера - особенно сейчас, в условиях роста цен и повышения ключевой ставки, так как она позволит материально поддержать большее количество семей с детьми", - сказал Нилов журналистам. Согласно пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении РИА Новости, сейчас семьи с детьми могут получить остаток маткапитала не более 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. "Учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности (в настоящее время расходы на подготовку одного ребенка в школу в среднем составляют 15 тысяч рублей), полагаем, что в целях более существенной материальной поддержки семей с детьми остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты, следует увеличить", - отмечается в документе.

https://realty.ria.ru/20240408/makhinatsii-1938541771.html

https://ria.ru/20240426/kotyakov-1942465024.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ярослав нилов