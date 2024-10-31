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В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала - РИА Новости, 31.10.2024
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10:34 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/gd-1981074727.html
В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала
В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала - РИА Новости, 31.10.2024
В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала
Законопроект о повышении суммы остатка маткапитала с 10 до 20 тысяч рублей, которую семьи с детьми могут получить в виде единовременной выплаты, подготовили в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:34
2024-10-31T10:34
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 31 - РИА Новости. Законопроект о повышении суммы остатка маткапитала с 10 до 20 тысяч рублей, которую семьи с детьми могут получить в виде единовременной выплаты, подготовили в Госдуме, сообщил автор проекта, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Сегодня в России достаточно много семей, у которых на счетах остаются остатки неиспользуемого маткапитала, но они не могут их потратить на какие-либо цели. Поэтому мы предлагаем не останавливаться на уже принятом решении и расширить финансовые границы по использованию этих средств до 20 тысяч рублей. Считаем, что это очень важная мера - особенно сейчас, в условиях роста цен и повышения ключевой ставки, так как она позволит материально поддержать большее количество семей с детьми", - сказал Нилов журналистам. Согласно пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении РИА Новости, сейчас семьи с детьми могут получить остаток маткапитала не более 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. "Учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности (в настоящее время расходы на подготовку одного ребенка в школу в среднем составляют 15 тысяч рублей), полагаем, что в целях более существенной материальной поддержки семей с детьми остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты, следует увеличить", - отмечается в документе.
https://realty.ria.ru/20240408/makhinatsii-1938541771.html
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общество, ярослав нилов
Общество, Ярослав Нилов
В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств маткапитала

Депутат Госдумы предложил увеличить сумму остатка средств маткапитала

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодая женщина с ребенком
Молодая женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Молодая женщина с ребенком . Архивное фото
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МОСКВА, 31 - РИА Новости. Законопроект о повышении суммы остатка маткапитала с 10 до 20 тысяч рублей, которую семьи с детьми могут получить в виде единовременной выплаты, подготовили в Госдуме, сообщил автор проекта, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Сегодня в России достаточно много семей, у которых на счетах остаются остатки неиспользуемого маткапитала, но они не могут их потратить на какие-либо цели. Поэтому мы предлагаем не останавливаться на уже принятом решении и расширить финансовые границы по использованию этих средств до 20 тысяч рублей. Считаем, что это очень важная мера - особенно сейчас, в условиях роста цен и повышения ключевой ставки, так как она позволит материально поддержать большее количество семей с детьми", - сказал Нилов журналистам.
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Согласно пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении РИА Новости, сейчас семьи с детьми могут получить остаток маткапитала не более 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты.
"Учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности (в настоящее время расходы на подготовку одного ребенка в школу в среднем составляют 15 тысяч рублей), полагаем, что в целях более существенной материальной поддержки семей с детьми остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты, следует увеличить", - отмечается в документе.
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ОбществоЯрослав Нилов
 
 
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