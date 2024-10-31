https://ria.ru/20241031/gaz-1981175274.html

В Венгрии объяснили, почему транзит газа через Украину не имеет значения

В Венгрии объяснили, почему транзит газа через Украину не имеет значения - РИА Новости, 31.10.2024

В Венгрии объяснили, почему транзит газа через Украину не имеет значения

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никакого существенного значения для страны не имеет обеспечение транзита российского газа через Украину, ведь есть... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:11

2024-10-31T16:11

2024-10-31T16:53

венгрия

турецкий поток

петер сийярто

экономика

украина

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никакого существенного значения для страны не имеет обеспечение транзита российского газа через Украину, ведь есть "Турецкий поток"."У меня есть хорошая новость: значения не имеет, будет ли транзитом поставляться российский газ через Украину в будущем. Несколько лет назад совместно с Турцией, Болгарией и Сербией мы построили трубопровод" Турецкий поток", обеспечение Венгрии газом уже сейчас осуществляется по нему", - сказал Сийярто журналистам в Минске.По его словам, в этом году уже по этому маршруту поступило 6,2 миллиарда кубометров природного газа, то есть более 20 миллионов кубометров в день."Снабжение страны газом можно гарантировать", - добавил министр.

https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html

https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html

венгрия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, турецкий поток, петер сийярто, экономика, украина, турция