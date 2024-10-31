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В Венгрии объяснили, почему транзит газа через Украину не имеет значения - РИА Новости, 31.10.2024
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16:11 31.10.2024 (обновлено: 16:53 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/gaz-1981175274.html
В Венгрии объяснили, почему транзит газа через Украину не имеет значения
В Венгрии объяснили, почему транзит газа через Украину не имеет значения - РИА Новости, 31.10.2024
В Венгрии объяснили, почему транзит газа через Украину не имеет значения
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никакого существенного значения для страны не имеет обеспечение транзита российского газа через Украину, ведь есть... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:11
2024-10-31T16:53
венгрия
турецкий поток
петер сийярто
экономика
украина
турция
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никакого существенного значения для страны не имеет обеспечение транзита российского газа через Украину, ведь есть "Турецкий поток"."У меня есть хорошая новость: значения не имеет, будет ли транзитом поставляться российский газ через Украину в будущем. Несколько лет назад совместно с Турцией, Болгарией и Сербией мы построили трубопровод" Турецкий поток", обеспечение Венгрии газом уже сейчас осуществляется по нему", - сказал Сийярто журналистам в Минске.По его словам, в этом году уже по этому маршруту поступило 6,2 миллиарда кубометров природного газа, то есть более 20 миллионов кубометров в день."Снабжение страны газом можно гарантировать", - добавил министр.
https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html
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венгрия, турецкий поток, петер сийярто, экономика, украина, турция
Венгрия, Турецкий поток, Петер Сийярто, Экономика, Украина, Турция
В Венгрии объяснили, почему транзит газа через Украину не имеет значения

Сийярто объяснил, почему транзит газа из РФ через Украину не имеет значения

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никакого существенного значения для страны не имеет обеспечение транзита российского газа через Украину, ведь есть "Турецкий поток".
"У меня есть хорошая новость: значения не имеет, будет ли транзитом поставляться российский газ через Украину в будущем. Несколько лет назад совместно с Турцией, Болгарией и Сербией мы построили трубопровод" Турецкий поток", обеспечение Венгрии газом уже сейчас осуществляется по нему", - сказал Сийярто журналистам в Минске.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Венгерская нефть — убийца Европы
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По его словам, в этом году уже по этому маршруту поступило 6,2 миллиарда кубометров природного газа, то есть более 20 миллионов кубометров в день.
"Снабжение страны газом можно гарантировать", - добавил министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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29 октября, 08:00
 
ВенгрияТурецкий потокПетер СийяртоЭкономикаУкраинаТурция
 
 
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