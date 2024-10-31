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Президент Мексики примет участие в саммите G20 в Бразилии
Президент Мексики примет участие в саммите G20 в Бразилии - РИА Новости, 31.10.2024
Президент Мексики примет участие в саммите G20 в Бразилии
Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум сообщила, что примет участие в ноябрьском саммите G20, который пройдет в Бразилии и станет первым зарубежным визитом... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:25
2024-10-31T18:25
2024-10-31T18:25
в мире
бразилия
рио-де-жанейро (город)
клаудия шейнбаум
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МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум сообщила, что примет участие в ноябрьском саммите G20, который пройдет в Бразилии и станет первым зарубежным визитом президента. "Мы уже приняли решение, что да, поедем на G20", - сообщила Шейнбаум в ходе пресс-конференции в национальном дворце. Визит в Бразилию станет первым зарубежным визитом Шейнбаум в должности президента. Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), клаудия шейнбаум, большая двадцатка, мексика
В мире, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Клаудия Шейнбаум, Большая двадцатка, Мексика
Президент Мексики примет участие в саммите G20 в Бразилии
Президент Мексики Шейнбаум примет участие в ноябрьском саммите G20 в Бразилии