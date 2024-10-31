Рейтинг@Mail.ru
Президент Мексики примет участие в саммите G20 в Бразилии - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/g20-1981209935.html
Президент Мексики примет участие в саммите G20 в Бразилии
Президент Мексики примет участие в саммите G20 в Бразилии - РИА Новости, 31.10.2024
Президент Мексики примет участие в саммите G20 в Бразилии
Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум сообщила, что примет участие в ноябрьском саммите G20, который пройдет в Бразилии и станет первым зарубежным визитом... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:25
2024-10-31T18:25
в мире
бразилия
рио-де-жанейро (город)
клаудия шейнбаум
большая двадцатка
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950103740_0:145:2772:1704_1920x0_80_0_0_236261d8ac623796ca4ef26475ef937e.jpg
МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум сообщила, что примет участие в ноябрьском саммите G20, который пройдет в Бразилии и станет первым зарубежным визитом президента. "Мы уже приняли решение, что да, поедем на G20", - сообщила Шейнбаум в ходе пресс-конференции в национальном дворце. Визит в Бразилию станет первым зарубежным визитом Шейнбаум в должности президента. Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
https://ria.ru/20240607/bezrabotitsa-1951467292.html
бразилия
рио-де-жанейро (город)
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950103740_154:0:2618:1848_1920x0_80_0_0_7dc4f1511bc8a5c0ec16ad8616b7ec0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), клаудия шейнбаум, большая двадцатка, мексика
В мире, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Клаудия Шейнбаум, Большая двадцатка, Мексика
Президент Мексики примет участие в саммите G20 в Бразилии

Президент Мексики Шейнбаум примет участие в ноябрьском саммите G20 в Бразилии

© AP Photo / Eduardo VerdugoКлаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум сообщила, что примет участие в ноябрьском саммите G20, который пройдет в Бразилии и станет первым зарубежным визитом президента.
"Мы уже приняли решение, что да, поедем на G20", - сообщила Шейнбаум в ходе пресс-конференции в национальном дворце.
Визит в Бразилию станет первым зарубежным визитом Шейнбаум в должности президента.
Девятнадцатый саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В России самый низкий уровень безработицы среди стран "Большой двадцатки"
7 июня, 17:36
 
В миреБразилияРио-де-Жанейро (город)Клаудия ШейнбаумБольшая двадцаткаМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала