https://ria.ru/20241031/fsb-1981103515.html
В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии
В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии - РИА Новости, 31.10.2024
В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии
Силовики задержали в ЛНР шпиона, который передавал ВСУ сведения о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:13
2024-10-31T12:13
2024-10-31T12:34
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР шпиона, который передавал ВСУ сведения о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, шпионившего в интересах иностранного государства в ущерб безопасности Российской Федерации", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что житель Станично-Луганского района передавал посредством интернет-мессенджера представителю ВСУ сведения о российских подразделениях в зоне СВО. "Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Ведется следствие", - заявили в УФСБ.
https://ria.ru/20240423/ufsb-1941687423.html
россия
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РИА Новости
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Задержание шпиона, который передавал ВСУ сведения о российских подразделениях в зоне СВО
Силовики задержали в ЛНР шпиона, который передавал ВСУ через мессенджер сведения о российских подразделениях в зоне СВО, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
2024-10-31T12:13
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии
ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего ВСУ сведения о ВС России в зоне СВО