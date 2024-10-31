https://ria.ru/20241031/fsb-1981103515.html

В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии

В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии - РИА Новости, 31.10.2024

В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии

Силовики задержали в ЛНР шпиона, который передавал ВСУ сведения о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:13

2024-10-31T12:13

2024-10-31T12:34

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР шпиона, который передавал ВСУ сведения о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, шпионившего в интересах иностранного государства в ущерб безопасности Российской Федерации", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что житель Станично-Луганского района передавал посредством интернет-мессенджера представителю ВСУ сведения о российских подразделениях в зоне СВО. "Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Ведется следствие", - заявили в УФСБ.

https://ria.ru/20240423/ufsb-1941687423.html

россия

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Задержание шпиона, который передавал ВСУ сведения о российских подразделениях в зоне СВО Силовики задержали в ЛНР шпиона, который передавал ВСУ через мессенджер сведения о российских подразделениях в зоне СВО, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. 2024-10-31T12:13 true PT0M20S

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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность