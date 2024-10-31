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В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии - РИА Новости, 31.10.2024
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12:13 31.10.2024 (обновлено: 12:34 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/fsb-1981103515.html
В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии
В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии - РИА Новости, 31.10.2024
В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии
Силовики задержали в ЛНР шпиона, который передавал ВСУ сведения о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:13
2024-10-31T12:34
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР шпиона, который передавал ВСУ сведения о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, шпионившего в интересах иностранного государства в ущерб безопасности Российской Федерации", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что житель Станично-Луганского района передавал посредством интернет-мессенджера представителю ВСУ сведения о российских подразделениях в зоне СВО. "Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Ведется следствие", - заявили в УФСБ.
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россия
луганская народная республика
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Задержание шпиона, который передавал ВСУ сведения о российских подразделениях в зоне СВО
Силовики задержали в ЛНР шпиона, который передавал ВСУ через мессенджер сведения о российских подразделениях в зоне СВО, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
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россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ЛНР задержали мужчину, передавшего ВСУ сведения о российской армии

ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего ВСУ сведения о ВС России в зоне СВО

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ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР шпиона, который передавал ВСУ сведения о российской армии, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, шпионившего в интересах иностранного государства в ущерб безопасности Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что житель Станично-Луганского района передавал посредством интернет-мессенджера представителю ВСУ сведения о российских подразделениях в зоне СВО.
"Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Ведется следствие", - заявили в УФСБ.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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