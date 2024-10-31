Фрадков: ПСБ поможет в развитии спортивного и промпотенциала Карелии
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Председатель ПСБ Петр Фрадков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. ПСБ уже не первый год сотрудничает с Республикой Карелия и готов участвовать в дальнейшем развитии промышленного и спортивного потенциала региона, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Глава банка посетил Карелию с рабочим визитом. В ходе него он провел рабочую встречу с главой региона Артуром Парфенчиковым. Они обсудили вопросы укрепления социально-экономического сотрудничества, в том числе в области комплексного обслуживания предприятий и работников бюджетного сектора, благотворительные и спортивные проекты, говорится в сообщении.
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"Сегодняшняя встреча позволит укрепить наше партнерство по целому ряду направлений, ускорить реализацию республиканских программ и проектов. Также ПСБ поддерживает популярные массовые спортивные мероприятия, а также реализует собственные проекты для развития спортивной инфраструктуры и популяризации спорта. <…> Мы видим особенно внимательное отношение региона к развитию легкой атлетики и созданию необходимых условий для спортсменов для их реализации на всероссийском и международном уровнях", – привели в пресс-службе банка слова Фрадков.
Кроме того, в рамках своего визита Фрадков встретился с министром образования и спорта Республики Карелия Романом Голубевым, президентом Карельской Региональной Федерации легкой атлетики Сергеем Воробьевым, ректором Петрозаводского государственного университета Анатолием Ворониным. Участники встречи рассмотрели перспективы развития легкой атлетики в Республике Карелия, факторы для дальнейшего развития этого вида спорта в регионе, а также остановились на возможных мерах поддержки общественной организации.
Делегация также посетила некоторые городские объекты – легкоатлетический манеж Петрозаводского государственного университета, универсальный легкоатлетический стадион "Юность" и Центральный республиканский стадион "Спартак", оценили текущее состояние спортивной инфраструктуры в республике и обсудили возможности для поступательного расширения профессионального и массового спорта, добавили в пресс-службе.
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