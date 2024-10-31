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Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2024 года - РИА Новости, 31.10.2024
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12:04 31.10.2024 (обновлено: 17:05 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/foto-1980869174.html
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2024 года
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2024 года - РИА Новости, 31.10.2024
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2024 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:04
2024-10-31T17:05
фото
россия
казань
красноярск
владимир путин
саммит брикс
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
россия
казань
красноярск
РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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фото, фото, россия, казань, красноярск, владимир путин, саммит брикс
Фото, Россия, Казань, Красноярск, Владимир Путин, Саммит БРИКС

Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2024 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Выступление финалисток национального конкурса "Мисс Россия — 2024" в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Выступление финалисток национального конкурса Мисс Россия 2024 в концертном зале Барвиха Luxury Village

Выступление финалисток национального конкурса "Мисс Россия — 2024" в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 24
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России на церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле.
Военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России на церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле
Военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России на церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 24
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 24
© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанкРабочие во время ремонтно-восстановительных работ в Покровском храме в Мариуполе.
Рабочие во время ремонтно-восстановительных работ в Покровском храме в Мариуполе
Рабочие во время ремонтно-восстановительных работ в Покровском храме в Мариуполе.
© РИА Новости / Александр Иванов
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4 из 24
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани 23 октября 2024.

Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС

Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани 23 октября 2024.

© РИА Новости / Александр Казаков
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5 из 24
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС России гладит кота на Запорожском направлении СВО.

Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ гладит кота на Запорожском направлении специальной военной операции

Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС России гладит кота на Запорожском направлении СВО.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 24
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС России ведет огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении СВО.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении специальной военной операции

Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС России ведет огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении СВО.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 24
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Посетительницы фестиваля "Золотая осень" в Москве. В ходе фестиваля "Золотая осень" пройдут спортивные, кулинарные и творческие мероприятия на площадках по всей столице.

Посетительницы фестиваля Золотая Осень в Москве. В ходе фестиваля Золотая Осень пройдут спортивные, кулинарные и творческие мероприятия на площадках по всей столице

Посетительницы фестиваля "Золотая осень" в Москве. В ходе фестиваля "Золотая осень" пройдут спортивные, кулинарные и творческие мероприятия на площадках по всей столице.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 24
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанк

Празднование Дня города Бендеры в Октябрьском парке.

Празднование Дня города Бендеры в парке Октябрьский

Празднование Дня города Бендеры в Октябрьском парке.

© РИА Новости / Артем Кулекин
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9 из 24
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Шоу на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN в рамках III Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

Шоу на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Шоу на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN в рамках III Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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10 из 24
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители на открытии выставки "Россия — Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.

Посетители на открытии выставки Россия - Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век в Историческом музее в Москве

Посетители на открытии выставки "Россия — Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 24
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники мотопробега на закрытии мотосезона-2024 в Байк-центре.

Участники мотопробега на закрытии мотосезона 2024 в Байк-Центре

Участники мотопробега на закрытии мотосезона-2024 в Байк-центре.

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 24
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Георгий Болсуновский в роли Спартака и Елена Михеечева в роли Фригии в балете Арама Хачатуряна "Спартак" во время генеральной репетиции в государственном Театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске.

Балет Спартак в Красноярске

Георгий Болсуновский в роли Спартака и Елена Михеечева в роли Фригии в балете Арама Хачатуряна "Спартак" во время генеральной репетиции в государственном Театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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13 из 24
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Картина Карла Брюллова "Гибель Помпеи" на пресс-показе выставки "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова" в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Картина Карла Брюллова Гибель Помпеи на пресс-показе выставки Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова в Русском музее в Санкт-Петербурге

Картина Карла Брюллова "Гибель Помпеи" на пресс-показе выставки "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова" в Русском музее в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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14 из 24
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Модель после показа в рамках III Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

Модель после показа в рамках Третьей Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Модель после показа в рамках III Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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15 из 24
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Тимур Юсупов и Валерия Ремина выступают на международном турнире по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Турнир по бальным танцам Кубок Кремля - Гордость России!

Тимур Юсупов и Валерия Ремина выступают на международном турнире по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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16 из 24
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа церемонии встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, в аэропорту Казани.
На церемонии встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, в аэропорту Казани
На церемонии встречи премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня, прибывшего для участия в XVI саммите БРИКС, в аэропорту Казани.
© РИА Новости / Илья Питалев
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17 из 24
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛошадь переходит дорогу в Республике Алтай.
Лошадь переходит дорогу в Республике Алтай
Лошадь переходит дорогу в Республике Алтай.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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18 из 24
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосковский марафон.
Московский марафон
Московский марафон.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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19 из 24
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Актеры в сцене из спектакля Чжэцзянского драматического театра (Чанчжоу) "Чудный мир гор и морей" режиссера Чжао Мяо в рамках закрытия XXXIV Театрального фестиваля "Балтийский дом".

Cпектакль Чудный мир гор и морей в Санкт-Петербурге

Актеры в сцене из спектакля Чжэцзянского драматического театра (Чанчжоу) "Чудный мир гор и морей" режиссера Чжао Мяо в рамках закрытия XXXIV Театрального фестиваля "Балтийский дом".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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20 из 24
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанк

Беженец с юга Ливана возле заброшенной гостиницы "Хамра стар" в Бейруте.

Беженец с юга Ливана возле заброшенной гостиницы Хамра стар в Бейруте

Беженец с юга Ливана возле заброшенной гостиницы "Хамра стар" в Бейруте.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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21 из 24
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Участник всероссийского соревнования по водно-моторному спорту выступает в спортивной дисциплине фристайл.

Участник всероссийского соревнования по водно-моторному спорту выступает в спортивной дисциплине Фристайл

Участник всероссийского соревнования по водно-моторному спорту выступает в спортивной дисциплине фристайл.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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22 из 24
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") на рассвете.
Международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ Москва-Сити) на рассвете
Международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") на рассвете.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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23 из 24
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖенщина во время снегопада на одной из улиц Москвы.
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы
Женщина во время снегопада на одной из улиц Москвы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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