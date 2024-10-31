Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2024 года
Выступление финалисток национального конкурса "Мисс Россия — 2024" в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Выступление финалисток национального конкурса "Мисс Россия — 2024" в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани.
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани 23 октября 2024.
Президент России Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани 23 октября 2024.
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС России гладит кота на Запорожском направлении СВО.
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС России гладит кота на Запорожском направлении СВО.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС России ведет огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении СВО.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС России ведет огонь по позициям ВСУ на Авдеевском направлении СВО.
Посетительницы фестиваля "Золотая осень" в Москве. В ходе фестиваля "Золотая осень" пройдут спортивные, кулинарные и творческие мероприятия на площадках по всей столице.
Посетительницы фестиваля "Золотая осень" в Москве. В ходе фестиваля "Золотая осень" пройдут спортивные, кулинарные и творческие мероприятия на площадках по всей столице.
Празднование Дня города Бендеры в Октябрьском парке.
Празднование Дня города Бендеры в Октябрьском парке.
Шоу на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN в рамках III Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Шоу на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN в рамках III Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Посетители на открытии выставки "Россия — Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
Посетители на открытии выставки "Россия — Любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX-XXI век" в Историческом музее в Москве.
Участники мотопробега на закрытии мотосезона-2024 в Байк-центре.
Участники мотопробега на закрытии мотосезона-2024 в Байк-центре.
Георгий Болсуновский в роли Спартака и Елена Михеечева в роли Фригии в балете Арама Хачатуряна "Спартак" во время генеральной репетиции в государственном Театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске.
Георгий Болсуновский в роли Спартака и Елена Михеечева в роли Фригии в балете Арама Хачатуряна "Спартак" во время генеральной репетиции в государственном Театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске.
Картина Карла Брюллова "Гибель Помпеи" на пресс-показе выставки "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова" в Русском музее в Санкт-Петербурге.
Картина Карла Брюллова "Гибель Помпеи" на пресс-показе выставки "Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова" в Русском музее в Санкт-Петербурге.
Модель после показа в рамках III Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Модель после показа в рамках III Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Тимур Юсупов и Валерия Ремина выступают на международном турнире по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Тимур Юсупов и Валерия Ремина выступают на международном турнире по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Актеры в сцене из спектакля Чжэцзянского драматического театра (Чанчжоу) "Чудный мир гор и морей" режиссера Чжао Мяо в рамках закрытия XXXIV Театрального фестиваля "Балтийский дом".
Актеры в сцене из спектакля Чжэцзянского драматического театра (Чанчжоу) "Чудный мир гор и морей" режиссера Чжао Мяо в рамках закрытия XXXIV Театрального фестиваля "Балтийский дом".
Беженец с юга Ливана возле заброшенной гостиницы "Хамра стар" в Бейруте.
Беженец с юга Ливана возле заброшенной гостиницы "Хамра стар" в Бейруте.
Участник всероссийского соревнования по водно-моторному спорту выступает в спортивной дисциплине фристайл.
Участник всероссийского соревнования по водно-моторному спорту выступает в спортивной дисциплине фристайл.