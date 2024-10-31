https://ria.ru/20241031/flot-1981106412.html

РИА Новости запустило масштабный медиапроект об истории русского флота

РИА Новости запустило масштабный медиапроект об истории русского флота - РИА Новости, 31.10.2024

РИА Новости запустило масштабный медиапроект об истории русского флота

РИА Новости запустило новый медиапроект "История русского флота", посвященный развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи. Генеральным РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:30

2024-10-31T14:30

2024-10-31T17:25

история русского флота

россия

петр i

балтийский флот вмф россии

черноморский флот вмф россии

калининград

владивосток

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РИА Новости запустило новый медиапроект "История русского флота", посвященный развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи. Генеральным спонсором выступает Банк ВТБ. Проект состоит из подкаста и текстовых материалов, а темы комплексно охватывают всю историю русского судоходства — от поморских традиций до современных военно-морских технологий. Вместе с экспертами из профильных вузов и музеев со всей России — от Калининграда до Владивостока — РИА Новости расскажут о гениальных конструкторах и знаковых для кораблестроения заводах, отважных мореплавателях и легендарных экспедициях, великих флотоводцах и масштабных морских сражениях.Выход первого эпизода приурочен к дню основания Российского военно-морского флота — 30 октября 1696 года Боярская дума по указу Петра I приняла решение: “Морским судам быть”. Кто построил для царя Потешную флотилию на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Почему центром кораблестроения Петр выбрал Воронеж, а основой первой русской флотилии — галеру? Какие задачи Петр ставил перед Великим посольством, и как второй Азовский поход царя заложил основу будущей военно-морской мощи России? На эти и другие вопросы можно найти ответ в первом эпизоде подкаста. В рамках проекта будут выходить материалы, посвященные торговому, пассажирскому, добывающему, научно-исследовательскому и военному флотам России. Подкаст уже опубликован на сайте ria.ru и доступен на всех аудиоплатформах страны.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP3WaEJ47R

https://ria.ru/20241030/flot-1980541611.html

https://ria.ru/20241030/azov-1980905189.html

россия

калининград

владивосток

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россия, петр i, балтийский флот вмф россии, черноморский флот вмф россии, калининград, владивосток