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РИА Новости запустило масштабный медиапроект об истории русского флота - РИА Новости, 31.10.2024
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
14:30 31.10.2024 (обновлено: 17:25 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/flot-1981106412.html
РИА Новости запустило масштабный медиапроект об истории русского флота
РИА Новости запустило масштабный медиапроект об истории русского флота - РИА Новости, 31.10.2024
РИА Новости запустило масштабный медиапроект об истории русского флота
РИА Новости запустило новый медиапроект "История русского флота", посвященный развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи. Генеральным РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:30
2024-10-31T17:25
история русского флота
россия
петр i
балтийский флот вмф россии
черноморский флот вмф россии
калининград
владивосток
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РИА Новости запустило новый медиапроект "История русского флота", посвященный развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи. Генеральным спонсором выступает Банк ВТБ. Проект состоит из подкаста и текстовых материалов, а темы комплексно охватывают всю историю русского судоходства — от поморских традиций до современных военно-морских технологий. Вместе с экспертами из профильных вузов и музеев со всей России — от Калининграда до Владивостока — РИА Новости расскажут о гениальных конструкторах и знаковых для кораблестроения заводах, отважных мореплавателях и легендарных экспедициях, великих флотоводцах и масштабных морских сражениях.Выход первого эпизода приурочен к дню основания Российского военно-морского флота — 30 октября 1696 года Боярская дума по указу Петра I приняла решение: “Морским судам быть”. Кто построил для царя Потешную флотилию на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Почему центром кораблестроения Петр выбрал Воронеж, а основой первой русской флотилии — галеру? Какие задачи Петр ставил перед Великим посольством, и как второй Азовский поход царя заложил основу будущей военно-морской мощи России? На эти и другие вопросы можно найти ответ в первом эпизоде подкаста. В рамках проекта будут выходить материалы, посвященные торговому, пассажирскому, добывающему, научно-исследовательскому и военному флотам России. Подкаст уже опубликован на сайте ria.ru и доступен на всех аудиоплатформах страны.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP3WaEJ47R
https://ria.ru/20241030/flot-1980541611.html
https://ria.ru/20241030/azov-1980905189.html
россия
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россия, петр i, балтийский флот вмф россии, черноморский флот вмф россии, калининград, владивосток
История русского флота, Россия, Петр I, Балтийский флот ВМФ России, Черноморский флот ВМФ России, Калининград, Владивосток

РИА Новости запустило масштабный медиапроект об истории русского флота

© РИА НовостиРИА Новости запустило масштабный медиапроект об истории русского флота
РИА Новости запустило масштабный медиапроект об истории русского флота - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости
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РИА Новости запустило новый медиапроект "История русского флота", посвященный развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи. Генеральным спонсором выступает Банк ВТБ. Проект состоит из подкаста и текстовых материалов, а темы комплексно охватывают всю историю русского судоходства — от поморских традиций до современных военно-морских технологий. Вместе с экспертами из профильных вузов и музеев со всей России — от Калининграда до Владивостока — РИА Новости расскажут о гениальных конструкторах и знаковых для кораблестроения заводах, отважных мореплавателях и легендарных экспедициях, великих флотоводцах и масштабных морских сражениях.
История русского флота. Трейлер - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
История русского флота. Трейлер
30 октября, 11:00
Выход первого эпизода приурочен к дню основания Российского военно-морского флота — 30 октября 1696 года Боярская дума по указу Петра I приняла решение: “Морским судам быть”. Кто построил для царя Потешную флотилию на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Почему центром кораблестроения Петр выбрал Воронеж, а основой первой русской флотилии — галеру? Какие задачи Петр ставил перед Великим посольством, и как второй Азовский поход царя заложил основу будущей военно-морской мощи России? На эти и другие вопросы можно найти ответ в первом эпизоде подкаста.
В рамках проекта будут выходить материалы, посвященные торговому, пассажирскому, добывающему, научно-исследовательскому и военному флотам России. Подкаст уже опубликован на сайте ria.ru и доступен на всех аудиоплатформах страны.
История первого русского флота: Азовские походы Петра I - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
История первого русского флота: Азовские походы Петра I
30 октября, 15:00
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP3WaEJ47R
 
История русского флотаРоссияПетр IБалтийский флот ВМФ РоссииЧерноморский флот ВМФ РоссииКалининградВладивосток
 
 
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