РИА Новости запустило масштабный медиапроект об истории русского флота
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РИА Новости запустило новый медиапроект "История русского флота", посвященный развитию отечественного судостроения и обретению Россией морской мощи. Генеральным спонсором выступает Банк ВТБ. Проект состоит из подкаста и текстовых материалов, а темы комплексно охватывают всю историю русского судоходства — от поморских традиций до современных военно-морских технологий. Вместе с экспертами из профильных вузов и музеев со всей России — от Калининграда до Владивостока — РИА Новости расскажут о гениальных конструкторах и знаковых для кораблестроения заводах, отважных мореплавателях и легендарных экспедициях, великих флотоводцах и масштабных морских сражениях.
История русского флота. Трейлер
30 октября, 11:00
Выход первого эпизода приурочен к дню основания Российского военно-морского флота — 30 октября 1696 года Боярская дума по указу Петра I приняла решение: “Морским судам быть”. Кто построил для царя Потешную флотилию на Плещеевом озере в Переславле-Залесском. Почему центром кораблестроения Петр выбрал Воронеж, а основой первой русской флотилии — галеру? Какие задачи Петр ставил перед Великим посольством, и как второй Азовский поход царя заложил основу будущей военно-морской мощи России? На эти и другие вопросы можно найти ответ в первом эпизоде подкаста.
В рамках проекта будут выходить материалы, посвященные торговому, пассажирскому, добывающему, научно-исследовательскому и военному флотам России. Подкаст уже опубликован на сайте ria.ru и доступен на всех аудиоплатформах страны.
История первого русского флота: Азовские походы Петра I
30 октября, 15:00
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP3WaEJ47R