ФАС сделала МТС и "Мегафону" предписание по допплате с абонентов в Крыму
ФАС предписала МТС и "Мегафону" прекратить взимать допплату с абонентов в Крыму
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, в свою очередь "Билайн" обещал отменить наценку с 1 января, поэтому оператору предписание не выдавалось, заявили в службе.
"ФАС предписала МТС и Мегафон прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство ... ПАО "Вымпелком" (Билайн) также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Срок реализации технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось", - говорится в сообщении.
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Там напомнили, что в августе 2024 года ФАС возбудила дела в отношении операторов "большой тройки" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи на территории Крыма и Севастополя. Ведомство установило, что взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов.
Ранее дополнительную плату в Крыму добровольно отменили ООО "Т2 Мобайл" (Теле2) и ООО "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы ООО "К-телеком" и ООО "КТК-телеком".
РИА Новости направило запросы в МТС и "Мегафон".