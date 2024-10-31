https://ria.ru/20241031/fas-1981096633.html

ФАС сделала МТС и "Мегафону" предписание по допплате с абонентов в Крыму

ФАС сделала МТС и "Мегафону" предписание по допплате с абонентов в Крыму - РИА Новости, 31.10.2024

ФАС сделала МТС и "Мегафону" предписание по допплате с абонентов в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, в свою... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:54

2024-10-31T11:54

2024-10-31T11:54

экономика

россия

севастополь

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мтс

мегафон

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, в свою очередь "Билайн" обещал отменить наценку с 1 января, поэтому оператору предписание не выдавалось, заявили в службе. "ФАС предписала МТС и Мегафон прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство ... ПАО "Вымпелком" (Билайн) также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Срок реализации технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось", - говорится в сообщении. Там напомнили, что в августе 2024 года ФАС возбудила дела в отношении операторов "большой тройки" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи на территории Крыма и Севастополя. Ведомство установило, что взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов. Ранее дополнительную плату в Крыму добровольно отменили ООО "Т2 Мобайл" (Теле2) и ООО "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы ООО "К-телеком" и ООО "КТК-телеком". РИА Новости направило запросы в МТС и "Мегафон".

https://ria.ru/20241021/vtb-1979081213.html

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экономика, россия, севастополь, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, мегафон