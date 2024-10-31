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ФАС сделала МТС и "Мегафону" предписание по допплате с абонентов в Крыму - РИА Новости, 31.10.2024
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11:54 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/fas-1981096633.html
ФАС сделала МТС и "Мегафону" предписание по допплате с абонентов в Крыму
ФАС сделала МТС и "Мегафону" предписание по допплате с абонентов в Крыму - РИА Новости, 31.10.2024
ФАС сделала МТС и "Мегафону" предписание по допплате с абонентов в Крыму
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, в свою... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:54
2024-10-31T11:54
экономика
россия
севастополь
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
мегафон
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, в свою очередь "Билайн" обещал отменить наценку с 1 января, поэтому оператору предписание не выдавалось, заявили в службе. "ФАС предписала МТС и Мегафон прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство ... ПАО "Вымпелком" (Билайн) также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Срок реализации технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось", - говорится в сообщении. Там напомнили, что в августе 2024 года ФАС возбудила дела в отношении операторов "большой тройки" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи на территории Крыма и Севастополя. Ведомство установило, что взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов. Ранее дополнительную плату в Крыму добровольно отменили ООО "Т2 Мобайл" (Теле2) и ООО "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы ООО "К-телеком" и ООО "КТК-телеком". РИА Новости направило запросы в МТС и "Мегафон".
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экономика, россия, севастополь, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, мегафон
Экономика, Россия, Севастополь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС, Мегафон
ФАС сделала МТС и "Мегафону" предписание по допплате с абонентов в Крыму

ФАС предписала МТС и "Мегафону" прекратить взимать допплату с абонентов в Крыму

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Федеральной антимонопольной службы Росси. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму, в свою очередь "Билайн" обещал отменить наценку с 1 января, поэтому оператору предписание не выдавалось, заявили в службе.
"ФАС предписала МТС и Мегафон прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Служба признала операторов нарушившими антимонопольное законодательство ... ПАО "Вымпелком" (Билайн) также было признано нарушившим антимонопольное законодательство. В рамках дела компания сообщила о добровольной отмене наценки и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года. Срок реализации технологически обусловлен настройкой биллинговой системы оператора. В связи с этим предписание не выдавалось", - говорится в сообщении.
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21 октября, 10:56
Там напомнили, что в августе 2024 года ФАС возбудила дела в отношении операторов "большой тройки" за неисполнение ранее выданных предупреждений об отмене дополнительной платы для абонентов за пользование услугами связи на территории Крыма и Севастополя. Ведомство установило, что взимание дополнительной платы в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования ущемляет интересы абонентов.
Ранее дополнительную плату в Крыму добровольно отменили ООО "Т2 Мобайл" (Теле2) и ООО "ВТБ Мобайл", а также крымские операторы ООО "К-телеком" и ООО "КТК-телеком".
РИА Новости направило запросы в МТС и "Мегафон".
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ЭкономикаРоссияСевастопольФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МТСМегафон
 
 
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