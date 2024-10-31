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АНО "Диалог" создаст Международную фактчекинговую организацию

АНО "Диалог" создаст Международную фактчекинговую организацию - РИА Новости, 31.10.2024

АНО "Диалог" создаст Международную фактчекинговую организацию

АНО "Диалог" создаст Международную фактчекинговую организацию, которая будет создавать сервисы для опровержения фейковой информации, сообщил генеральный... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T19:37

2024-10-31T19:37

2024-10-31T19:39

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. АНО "Диалог" создаст Международную фактчекинговую организацию, которая будет создавать сервисы для опровержения фейковой информации, сообщил генеральный директор Владимир Табак. Ранее в пресс-службе АНО "Диалог" сообщали, что ФБР, минюст и минфин США 4 сентября обвинили организацию в распространении фейков. Позже АНО "Диалог" заявил о намерении подать на ФБР иск в американский суд за распространение фейков против организации. "Мы сами не планировали проактивно заниматься международной деятельностью, но та ситуация, которая возникла в связи с расследованием ФБР, наоборот привела нас к выводу, что международная деятельность нужна, и мы бы сегодня хотели сказать о том, что мы объявляем о создании Международной фактчекинговой организации", - сказал Табак на пресс-конференции. Он также отметил, что ежегодный форум по борьбе с фейками, на котором будет представлен меморандум и первые партнеры-участники организации, пройдет 20 ноября в Москве. По словам Табака, порядка 700 участников из 15 стран примут участие в форуме. "Цель этой фактчекинговой организации будет заключаться в том, что совместно с другими дружественными странами, с другими организациями, которые разделяют наши взгляды и ценности, мы будем создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию", - сказал Табак. Табак, комментируя подачу иска против ФБР за распространение фейков в отношении организации, отметил, что АНО "Диалог" наняла американских адвокатов и передала им фактуру. Дата иска будет определена в ближайшее время, уточнил гендиректор. "Мы собираемся судиться с ФБР в штате Пенсильвания", - заключил Табак.

https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980982350.html

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москва, фбр, министерство финансов сша, в мире