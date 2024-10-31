https://ria.ru/20241031/evroreferendum-1981209327.html

Конституционный суд в Молдавии признал итоги еврореферендума

Конституционный суд в Молдавии признал итоги еврореферендума - РИА Новости, 31.10.2024

Конституционный суд в Молдавии признал итоги еврореферендума

Конституционный суд Молдавии признал итоги референдума о евроинтеграции, заявила глава госоргана Домника Маноле. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:17

2024-10-31T18:17

2024-10-31T20:25

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КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал итоги референдума о евроинтеграции, заявила глава госоргана Домника Маноле."Суд постановил: подтвердить результаты конституционного референдума от 20 октября", — сказала она. Как указала Маноле, в голосовании приняли участие свыше трети избирателей, большинство из них поддержали изменение конституции. Заседание Конституционного суда проходило на фоне акции против признания итогов референдума, которую организовали представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа".Двадцатого октября в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45% голосов, вторым стал бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Второй тур назначили на 3 ноября.На референдуме о евроинтеграции гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Всего в голосовании приняли участие почти полтора миллиона избирателей. Голоса за отдали 50,46%, против высказались 49,54%. Таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек. Порог явки для референдума — 33,3%. Он считается состоявшимся, если за проголосовало большинство.

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html

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молдавия, в мире, евросоюз, гагаузия, выборы в молдавии — 2024, майя санду