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Конституционный суд в Молдавии признал итоги еврореферендума - РИА Новости, 31.10.2024
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18:17 31.10.2024 (обновлено: 20:25 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/evroreferendum-1981209327.html
Конституционный суд в Молдавии признал итоги еврореферендума
Конституционный суд в Молдавии признал итоги еврореферендума - РИА Новости, 31.10.2024
Конституционный суд в Молдавии признал итоги еврореферендума
Конституционный суд Молдавии признал итоги референдума о евроинтеграции, заявила глава госоргана Домника Маноле. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:17
2024-10-31T20:25
молдавия
в мире
евросоюз
гагаузия
выборы в молдавии — 2024
майя санду
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КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал итоги референдума о евроинтеграции, заявила глава госоргана Домника Маноле."Суд постановил: подтвердить результаты конституционного референдума от 20 октября", — сказала она. Как указала Маноле, в голосовании приняли участие свыше трети избирателей, большинство из них поддержали изменение конституции. Заседание Конституционного суда проходило на фоне акции против признания итогов референдума, которую организовали представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа".Двадцатого октября в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45% голосов, вторым стал бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Второй тур назначили на 3 ноября.На референдуме о евроинтеграции гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Всего в голосовании приняли участие почти полтора миллиона избирателей. Голоса за отдали 50,46%, против высказались 49,54%. Таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек. Порог явки для референдума — 33,3%. Он считается состоявшимся, если за проголосовало большинство.
https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html
https://ria.ru/20241030/moldaviya-1980919593.html
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молдавия, в мире, евросоюз, гагаузия, выборы в молдавии — 2024, майя санду
Молдавия, В мире, Евросоюз, Гагаузия, Выборы в Молдавии — 2024, Майя Санду
Конституционный суд в Молдавии признал итоги еврореферендума

КС Молдавии признал итоги референдума об изменении конституции для членства в ЕС

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Конституционного суда Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал итоги референдума о евроинтеграции, заявила глава госоргана Домника Маноле.
"Суд постановил: подтвердить результаты конституционного референдума от 20 октября", — сказала она.
Кишинев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
СВР: в ОБСЕ признают небывалый уровень нарушений на выборах в Молдавии
Вчера, 09:24
Как указала Маноле, в голосовании приняли участие свыше трети избирателей, большинство из них поддержали изменение конституции.
Заседание Конституционного суда проходило на фоне акции против признания итогов референдума, которую организовали представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа".
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Соцпартия Молдавии не признала итоги еврореферендума
30 октября, 14:39
Двадцатого октября в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45% голосов, вторым стал бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Второй тур назначили на 3 ноября.
На референдуме о евроинтеграции гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?" Всего в голосовании приняли участие почти полтора миллиона избирателей. Голоса за отдали 50,46%, против высказались 49,54%. Таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек. Порог явки для референдума — 33,3%. Он считается состоявшимся, если за проголосовало большинство.
Избиратель во время выборов президента Молдавии и референдума по вопросу евроинтеграции на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
"Фатальное поражение". Союзники Москвы открыли второй фронт против Запада
22 октября, 08:00
 
МолдавияВ миреЕвросоюзГагаузияВыборы в Молдавии — 2024Майя Санду
 
 
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